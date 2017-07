Las CCAA y el sector pesquero muestran división sobre las cuotas de atún rojo

Madrid, 18 jul (EFE).- Representantes de las autonomías y del sector pesquero han mostrado hoy diferencias sobre las cuotas del atún rojo del Atlántico oriental y del mar Mediterráneo, en la primera reunión para estudiar su reparto a partir de 2018.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha convocado a las autonomías y a la flota para analizar las perspectivas para los cupos de atún rojo, que negociará la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat) en noviembre en Marrakech (Marruecos).

La Administración intenta consensuar una postura de cara a la futura gestión de la pesquería porque termina el plan de recuperación de Iccat -vigente desde 2008-, que implicó restricciones y contribuyó a que ahora el caladero esté en buena situación.

Además, la flota está a la espera de que se publiquen informes científicos de Iccat, en septiembre, que reconozcan esa abundancia y, en consecuencia, suban las cuotas, según han explicado a Efeagro fuentes del sector.

La reunión de hoy ha sido de "calentamiento" y la Secretaría General de Pesca ha pedido opinión a todos los sectores para, más allá de ese incremento, estudiar cómo debe distribuirse la cuota nacional española entre los distintos barcos y almadrabas, según las fuentes.

España es el país europeo que más atún rojo extrae, con 4.244 toneladas, repartidas entre 386 unidades; el cerco y las almadrabas aprovechan la mayor parte del cupo, aunque otros navíos como los de Almería, Canarias o País Vasco tienen contingente para capturarlo.

Las posiciones sobre cómo debe distribuirse la cuota nacional y cualquier incremento son muy divergentes.

Andalucía ha solicitado prioridad para los profesionales que faenaban en 2008, dedicados el atún como especie principal, que sufrieron "más recortes" para garantizar su recuperación, tales como las almadrabas, la flota de cebo del Cantábrico o vasca, el palangre y el cerco del Mediterráneo.

Por el contrario, Canarias ha pedido un nuevo reparto que favorezca más a los 250 barcos del archipiélago que capturan la especie y que tenga en cuenta aspectos ambientales y socio-económicos, y rechaza los criterios históricos.

El secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), Javier Garat, ha manifestado a Efeagro la importancia de que los científicos reconozcan "la clara recuperación del atún" y que se refleje en incrementos del Total Admisible de Capturas (TAC).

Cepesca, que agrupa a barcos de cerco (catalanes), cañeros, flota del Estrecho, palangre del Mediterráneo y caña, no ha fijado aún una posición e iniciará reuniones para llegar a un consenso.

No obstante, Garat ha remarcado que Cepesca defenderá la salvaguarda de la "seguridad jurídica de las empresas" en el reparto.

La Federación Nacional de Cofradías Pesqueras (FNCP) ha expuesto que el plan de recuperación fue un "calvario" que sufrieron especialmente flotas artesanales del Estrecho, Canarias y el Mediterráneo, porque "fueron eliminadas de la pesquería de un plumazo".

La FNCP ha señalado que desde 2013 estos barcos pudieron "meter la cabeza" gracias a la cuota para pesca "incidental" -buques que extraen otras especies además de atún-, pero la cantidad es pequeña y las exigencias impiden consumirla.

Las cofradías han pedido que se quite ese "estigma" de "incidental" y que se fijen nuevos criterios de reparto entre barcos de un censo, con cuotas "no vendibles", de forma que si un navío no las emplea, revierta en el resto.