Autoescuelas exigen examinadores para evitar colapso de un sector raquítico

Granada, 18 jul (EFE).- Casi 300 coches de autoescuela de Granada, alrededor del 96 % de los que prestan este servicio, han exigido hoy soluciones a la huelga de examinadores de tráfico para evitar el colapso de un sector "raquítico" que acumula cinco semanas de retraso en los exámenes, que piden hagan otros funcionarios.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada y de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía, José Blas Valero, ha informado a Efe de que las protestas, que en Granada han protagonizado casi 300 coches, se han repetido con éxito en las capitales andaluzas para exigir una solución a la huelga de examinadores.

Blas Valero ha detallado que la manifestación, en la que los coches de autoescuela se han desplazado desde las inmediaciones del recinto ferial de Granada hasta la sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de la capital, pretende recalcar los perjuicios económicos de la huelga de examinadores, unos 20 millones a nivel nacional.

"Demandamos un servicio, que existan examinadores, y nos da igual que lo hagan los de tráfico o funcionarios de Correos que se habiliten con un curso, como ya pasó", ha explicado Blas Valero.

Ha recalcado que al déficit de examinadores se ha sumado la actual huelga, lo que ha provocado retrasos medios de cinco semanas para que los alumnos se sometan a su prueba, lo que afecta a un sector de servicio dañado ya por la crisis que actualmente ha dicho que presenta un estado económico "raquítico".

"No nos prestan un servicio, ni al sector ni a los alumnos, y si no hay exámenes no se dan clases, no se paga", ha explicado el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, que ha cifrado en el 96 % el apoyo del sector a esta protesta.

Ha recordado además que sin alumnos que paguen clases prácticas porque no pueden examinarse, las autoescuelas no facturan pero sí pagan impuestos, salarios y seguros sociales, lo que debilita al sector que se siente "afectado de manera bestial".

Blas Valero ha recordado que los examinadores de tráfico tienen una categoría C2 y ha apostado por habilitar a otros funcionarios como militares para minimizar las consecuencias de la huelga.

Los examinadores iniciaron la huelga a mediados del pasado junio y anunciaron que los paros serán indefinidos desde el próximo 4 de septiembre.