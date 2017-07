Montoro: "el equipo va a pelear por grandes cosas"

Granada, 17 jul (EFE).- El centrocampista Angel Montoro, último fichaje del Granada CF, ha dicho que el equipo rojiblanco "va a pelear por grandes cosas" en la campaña venidera y que tiene puestas "muchas ilusiones" en lo que ha calificado como "un proyecto ambicioso".

Montoro, que llega al Granada para las tres próximas campañas tras concluir su vinculación con Las Palmas, ha reconocido hoy en su presentación que "había interés de otros equipos de superior categoría".

"No lo dudé porque es un proyecto muy ambicioso en el que tengo depositadas muchas ilusiones, esperemos que sea un gran año", ha dicho Montoro, que ha reconocido que "otros compañeros que firmaron antes" le terminaron de convencer para unirse al proyecto granadino.

"He hablado mucho con Javi Varas, también con Joselu, con Menosse, con el míster (José Luis Oltra)... he hablado con mucha gente y todos me han hablado maravillas", ha agregado.

Montoro ha declarado que la Segunda División "es una categoría muy complicada" pero que en Granada "se han hecho buenas incorporaciones" y "el equipo va a pelear por grandes cosas", aunque ha pedido "ser cauto y trabajar para que salgan las cosas".

El centrocampista se ha definido como un jugador al que le gusta mucho "el contacto con la pelota, ayudar a los compañeros y dejarlo todo en el campo", y se ha mostrado "con muchas ganas de empezar".

Por su parte, el director deportivo del Granada, Manolo Salvador, ha dicho que Montoro llega al Granada para "dar calidad al centro del campo" y que "es jugador diferente a lo que hay en el equipo en cuanto a último pase y acciones a balón parado".

El director general del club, Antonio Fernández, ha dicho que será "un jugador muy importante para el equipo" y que su incorporación se produce tras "una pelea dura con clubes de Primera".

El Granada CF ha empezadoo hoy la semana de entrenamientos con una doble sesión, previa al inicio de la concentración que desarrollará desde mañana en Holanda, en la que las novedades han sido la incorporación al trabajo del medio esloveno Rene Krhin, del centrocampista Angel Montoro y del central Germán Sánchez.

El equipo, que descansó ayer, se ha ejercitado hoy en su ciudad deportiva por la mañana y por la tarde, sesiones previas a la concentración de pretemporada que los rojiblancos llevarán a cabo desde mañana y durante diez días en Holanda.

Germán y Krhin tuvieron unos días más de descanso estival, el primero por haber disputado las eliminatorias de ascenso a Primera con el Tenerife y el esloveno por haber estado con su selección tras los partidos de Liga de la pasada temporada.

Montoro ha sido el último de los catorce fichajes realizados hasta ahora por el Granada, y tras pasar hoy el reconocimiento médico y ser presentado ante los medios, se ha ejercitado por primera vez junto a sus compañeros.

Todos los jugadores del plantel se han entrenado con normalidad en el primer tramo de la pretemporada, sin que hasta ahora haya habido lesiones ni problemas físicos de importancia.