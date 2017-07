Concejal de Cs en Almería no dejará partido para pasar a grupo no adscritos

Almería, 17 jul (EFE).- María Isabel Hernández, la concejal del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería que anunció que había registrado un escrito para abandonar la formación y pasar al grupo de los no adscritos, ha informado hoy de que finalmente no abandonará la formación naranja.

Junto a la portavoz provincial y parlamentaria andaluza Marta Bosquet, la edil ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha manifestado su voluntad de regresar al grupo municipal de Cs por "responsabilidad" con los votantes, su "compromiso" como cargo público y por los "valores y principios" de Ciudadanos.

Ha indicado que ha presentado un nuevo escrito en el registro general del Ayuntamiento, que mañana iba a celebrar un pleno en el que se abordaría su inclusión en el grupo de los no adscritos, para hacer constar su intención de no hacerlo.

"Soy una mujer de partido, para mí son muy importantes los principios y valores que me trajeron aquí con mucha ilusión y creo firmemente en el proyecto de Cs por el que quiero seguir trabajando para que prevalezca", ha subrayado Hernández.

La edil ha recalcado que "nunca" ha tenido la intención de "perjudicar al partido, ni a sus militantes ni a los miles de almerienses" que votaron a la formación naranja, a lo que añade "por encima" de cualquier diferencia está el proyecto de Cs.

Finalmente, Mabel Hernández ha pedido disculpas "a los que no han entendido el paso que he dado" y ha agradecido "a todas las personas que me han apoyado".

Asimismo, Bosquet ha informado de que el escrito presentado en el registro del Ayuntamiento de Almería ha sido firmado por el resto de miembros del Grupo Municipal.

"Desde un primer momento dijimos que la situación se podía reconducir y así ha sido. Mabel es una persona de partido y, afortunadamente, así ha ocurrido", ha añadido la portavoz.

Bosquet ha dicho que "en modo alguno esta situación va a afectar a los intereses de los almerienses y que Cs va a seguir dando estabilidad a este gobierno, mientras el Partido Popular cumpla con los acuerdos de investidura y presupuestos".

Por último, Bosquet ha apelado al "sentido común" para que la voluntad de Hernández y la del resto de concejales del grupo municipal C's pueda "hacerse efectiva cuanto antes".