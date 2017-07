El Granaíno y Esperanza Fernández reclaman más atención al flamenco

Ceuta, 15 jul (EFE).- El cantaor flamenco Pedro Heredia, "Pedro el Granaíno", y la cantaora Esperanza Fernández han defendido en Ceuta la importancia de este género, han lamentado que se le tenga más reconocimiento en el extranjero y han pedido una mayor atención.

En una entrevista con Efe en Ceuta, donde anoche formaron parte del cartel del "Festival Flamenco" de la ciudad, Pedro Heredia (Granada, 1973) ha dicho que el flamenco "es una música que no está valorada, puesto que nadie tiene dudas que Camarón de la Isla es el mejor artista español de todos los tiempos y no está en el sitio que le corresponde".

El andaluz ha resaltado que "es una música que se valora mucho más en el extranjero, quizás porque aquí la vemos tan de cerca"."

"Pedro el Granaíno", cuyos inicios de trayectoria profesional se unieron a la familia de los Farrucos, ha afirmado que el flamenco atraviesa un momento "fantástico, no sólo a nivel de cantaores, sino de guitarristas o bailaores, se encuentra en una fase pletórica por el compromiso que existe y la profesionalidad que se tiene".

El andaluz ha dicho encontrarse en "mi mejor momento de mi carrera, vengo de hacer muchos festivales y teatros, estoy muy rodado y estoy en el momento más importante de mi carrera".

Ha afirmado que "hay maestros que se adelantaron treinta años a nosotros, pero sigo pensando que hay que creer en lo antiguo y lo moderno, en el flamenco cabe todo si a cada cosa se le llama por su nombre".

Su proyecto más inmediato es su primer disco. "Después de tantas colaboraciones la gente me lo pide y seguramente en el 2018 lo ponga en el mercado, pero no es algo que me preocupe".

En su primera visita a Ceuta, se ha mostrado "sorprendido por la afición y el cartel del festival porque Ceuta es algo que los andaluces tenemos muy cerca ya que esta ciudad es flamenca la mire por donde la mires".

Por su parte, Esperanza Fernández (Sevilla, 1966) ha declarado a que este género "está más reconocido en el extranjero, quizás porque lo tenemos en casa, lo cual no puede ser, ya que los teatros se llenan en Francia o Estados Unidos y aquí cuesta un poco más".

Para la cantaora, "las cosas han cambiado porque antes se llenaban y se peleaban por una entrada y ahora no sé lo que está pasando, cuesta un poco más, pero no lo entiendo, quizás porque hay más eventos".

Esperanza Fernández, que proviene de una importante familia de cantaores, guitarristas y bailaores del sevillano barrio de Triana, ha afirmado que el flamenco está "en uno de sus mejores momentos porque luchamos mucho, el trabajo es duro, pero lo hacemos con mucho gusto".

La sevillana, que debutó con dieciséis años como primera cantaora en el espectáculo "Amargo", ha lamentado la desaparición de festivales en España.

"Se han perdido muchos, antes había un festival en todos los rincones de Andalucía, pero hoy en día sólo han quedado unos pocos y es una pena y los echo de menos", ha lamentado.

"Había gente que esperaban durante todo el año el festival y ahora se tienen que trasladar a otro sitio, lo cual es lastimoso, pero el flamenco se mantendrá siempre. Han dejado pilares muy fuertes y nosotros intentamos hacer el esfuerzo de mantenerlo", ha afirmado.

Sobre sus proyectos, ha comentado que "tengo varios festivales y tengo en mente un disco en directo que será importante porque el flamenco da pero también quiere recibir".

La andaluza, que ha repetido varias veces en el festival de Ceuta, ha añadido que "para un artista volver en varias ocasiones es porque la gente te reclama y por eso me siento orgullosa y feliz".