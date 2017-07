Cs dice no saldrá mesa impuesto Sucesiones y asegura "van bien" negociaciones

Almería, 14 jul (EFE).- El presidente de Ciudadanos (C's) en Andalucía, Juan Marín, ha afirmado hoy que su partido no va a salir de la mesa de trabajo para reformar el impuesto de Sucesiones y Donaciones ya que asegura que "van bien las negociaciones" con el PSOE.

Así ha respondido en declaraciones a los medios en Almería al presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien ayer criticó los "bandazos" de Ciudadanos con la reforma del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Marín ha dicho respetar a Moreno, un "gran portavoz", aunque ha instado a este a "preocuparse por los problemas del PP" ya que C's negocia "en las mesas, donde hay que hacerlo, no en los medios de comunicación", dicha reforma.

Ha afirmado que cuando se cierre un acuerdo, "sea a lo largo del mes de julio, o de agosto o a primeros de septiembre", se firmará y se hará público, aunque advierte que el objetivo de C's es que la reforma sea lo suficientemente importante como para que esto ya no sea un problema para los andaluces".

"Así que lo vamos a seguir haciendo ahí, dentro del marco de la mesa de trabajo, que no nos vamos a salir de ella y a partir de que tengamos ese acuerdo lo daremos a conocer", ha dicho antes de recordar que su formación no se sentará con el PSOE a partir de septiembre para negociar el presupuesto de 2018 si no hay acuerdo en este sentido.