Marín insta a edil Almería que ha dejado el grupo de Cs a que entregue acta

Almería, 13 jul (EFE).- El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha instado hoy a la concejal de su partido en el Ayuntamiento de Almería María Isabel Fernández a que entregue su acta después de que ayer anunciase que dejaba el grupo municipal para pasar a formar parte del grupo de los no adscritos.

Marín ha recordado en declaraciones a los periodistas en Almería que los cargos de Cs firmaron "un documento ético, yo el primero, en el que me comprometo a que si abandono Ciudadanos entrego mi acta porque estaría vulnerando la voluntad de los ciudadanos".

Ha añadido que si no entrega el acta el partido adoptará "otras decisiones a nivel interno" que no ha precisado Marín, que no ha podido hablar con la concejal porque no se encuentra en Almería.

Marín ha añadido que cuando puedan hablar con ella y se conozcan "exactamente los motivos" de su decisión, el partido actuará, si bien ha mostrado su deseo de que sea posible "reconducir" la decisión de Hernández, a la que ha calificado de "mujer de partido".

Marín se ha referido asimismo a la revisión del acuerdo de investidura que permite que el PP gobierne en el Ayuntamiento de Almería, propuesta por el portavoz municipal Miguel Cazorla, y ha apuntado que se trata de una medida "razonable y además necesaria".

"Me parece una buena decisión", ha mantenido Marín, quien ha recordado que "a nivel andaluz hemos hecho exactamente lo mismo con el PSOE" al llegar al ecuador de la legislatura para pedir cuentas del cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Ha señalado que el grupo municipal de Almería "sigue estando donde estaba" y que los dos concejales con los que cuenta, "a menos que Mabel reconsidere su decisión y podamos seguir siendo tres", seguirán siendo "determinantes".

Asimismo, ha dicho que espera que el voto de Hernández no sirva para "decidir algunas cuestiones" que pudieran lleva a Cs a "sospechar algo mucho más grave de lo que ahora mismo tenemos de lo que ha sucedido".

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Miguel Cazorla, ha dicho que la decisión de la concejal ha sido "una gran sorpresa" y manifestado que espera que "pueda reconducirse en los próximos días", aunque en caso de no producirse esto "se le pedirá, como ha hecho el partido en el resto de España, su acta de concejal".