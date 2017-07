Alcaraz y el meta Fernando afirman que eligieron al Almería por su "ambición"

Almería, 13 jul (EFE).- El mediocentro Rubén Alcaraz y el portero Fernando Martínez, que han fichado por la UD Almería procedentes del Girona y del UCAM Murcia, respectivamente, coincidieron este jueves en afirmar que han elegido el proyecto almeriense por la "ambición" que tiene su nuevo club, al que calificaron como un "grande".

En la presentación de ambos, el barcelonés Rubén Alcaraz destacó además que ha optado por la entidad rojiblanca porque cuenta con él "como una pieza fundamental" para esta temporada, algo que piensa "demostrar en el campo", y también por la "ilusión" y las ideas futbolísticas que le ha transmitido su técnico, Luis Miguel Ramis.

El exjugador del Girona, que aceptó su salida del club catalán tras comunicársele que no contaba para el nuevo proyecto en Primera, pretende "demostrar" que puede "tirar del carro" cuando lleguen "momentos malos, sobre todo, y trabajar", que es lo que le gusta.

"Yo no decido poder seguir en Girona o no. Ellos deciden una opción que me dan, me la plantean y la aceptamos. Como creo que soy buen futbolista y muy buen profesional, buscamos una salida, y la mejor creo que era este club", indicó el nuevo refuerzo del Almería.

Alcaraz dijo que la posición en la que se encuentra "más cómodo" es de pivote junto con otro compañero, con llegada al área rival y aportando goles, aunque puede actuar con otros sistemas, ya que "todo el equipo es importante para que un jugador resalte".

Añadió que es "ambicioso" ante una Segunda División "muy difícil, muy fuerte", y aunque él llega de lograr un ascenso, sabe que "los partidos cuesta mucho ganarlos" y por ello "hay que ir poco a poco".

"El objetivo claro es salvar la categoría, que nosotros y la afición estemos tranquilos y que a raíz de ahí podamos subir escalones y soñar o tener esa ilusión de meternos en el 'play-off'. Vengo a un equipo grande, y soñar es de valientes", subrayó.

Por su parte, el meta murciano Fernando aseveró que el Almería es "un club con ambición", que "va a ir a por el máximo en la categoría y a luchar por todo", por lo que le resultó "fácil" comprometerse con el equipo rojiblanco para las dos próximas temporadas.

Al ser su primera salida fuera de Murcia, destacó que es "una experiencia nueva" que afronta "con mucha ilusión" y con la idea de dar "el máximo todos los días".

Fernando señaló que lo definen como un arquero "rápido, ágil bajo palos y por arriba", y que "juega con el pie", y admitió que deberá pelear el puesto con René Román, otro de los fichajes del Almería tras desvincularse del Girona, con más experiencia y al que calificó como "un gran portero", aunque no le asusta la competencia porque ambos van a "intentar hacerlo lo mejor posible".