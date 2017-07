Manuel Sola vuelve a profesionales con Caja Rural en dos pruebas en EEUU

Jaén, 11 jul (EFE).- El ciclista granadino Manuel Sola volverá a correr en profesionales después de que el Caja Rural, grupo en cuyo filial milita, le haya elegido para participar en dos pruebas en agosto en Estados Unidos, el Tour de Utah y la Colorado Classic, ha revelado el deportista en la página web del equipo.

Sola, de 25 años, ha tenido la oportunidad de vivir dos breves etapas en modestos conjuntos profesionales, ya que defendió los colores del Keith Mobel-Partizan de Serbia en 2014 y del Burgos BH la pasada temporada.

Este año milita en el equipo aficionados del Caja Rural-Seguros RGA con el que ha conseguido la victoria en Cabra (Córdoba) y Azpeitia (País Vasco); además de ser segundo en el Trofeo Iberdrola, tercero en el Memorial Valenciaga y cuarto en el Gran Premio Guadiana.

"Para mí es un premio tener la oportunidad de ser elegido para correr estas dos pruebas. Estoy muy contento de que el equipo haya valorado la regularidad que he mantenido, ya que aunque he ganado poco creo que he estado entre los más fuertes en las subidas", ha señalado Sola, que brilla en los puertos de montaña.