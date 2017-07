Pagés reivindica a la mujer en 'Yo, Carmen', revisión de personaje de Merimée

Granada, 5 jul (EFE).- La bailaora María Pagés ofrecerá mañana en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada una revisión de 'Carmen', el célebre personaje creado por Mérimée, con un espectáculo en el que la artista sevillana despojará el alma femenina de todos los tópicos construidos por la mirada masculina.

Se trata de 'Yo, Carmen', que ha supuesto para la bailaora una aventura creativa, según ha informado hoy el Festival.

Han sido muchas las veces que le han pedido acercarse a la Carmen de Bizet, pero no ha sido hasta ahora cuando la bailaora ha aceptado el reto, "consciente de querer hacerlo a su manera y tras una profunda reflexión", según la organización.

La dramaturgia, la coreografía y la música se unen en esta obra de poderosa narrativa donde suenan los versos de escritoras como María Zambrano, Akiko Yosano, Marina Tsvetáyeva, Marguerite Yourcenar, Margaret Atwood, Belén Reyes, Cécile Kayirebwa, Forug Farrojzad, Widdad Benmoussa y la propia María Pagés.

En 'Yo, Carmen' María Pagés acude a la belleza de su personal danza para reivindicar también "la vida, el placer, la autonomía, la libertad y la felicidad como derechos fundamentales de todo ser humano".

El Teatro del Generalife acogerá este espectáculo, donde sonarán a lo largo de 10 cuadros partituras de Bizet entremezcladas con otras músicas populares de la época (como la de Sebastian Iradier) junto a las composiciones originales de la obra creada por Rubén Levaniegos, Sergio Ménem y David Moñiz.

Según relata la artista en su web, "aquel personaje voluptuoso que Bizet envolviera con su música fascinante sirve de punto de partida de un espectáculo que lo que pretende es desarmar los estereotipos creados, mantenidos e inculcados a lo largo de los siglos, para silenciar la esencia de la mujer real".

"Una mujer hablando de las mujeres, con las mil y una aristas que las conforman, que las sostienen", resume.

Por otra parte, el FEX, la Extensión del Festival, acogerá la actuación de la Joven Orquesta de Shanghai, que ofrecerá un recital en el Centro Federico García Lorca con un repertorio protagonizado por Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Danzi, Franz Schubert, Pablo de Sarasate, Franz Liszt y piezas tradicionales chinas.

Dirigida por Zhao Xiaoou, la orquesta sinfónica juvenil ha realizado giras por multitud de ciudades de China y Europa.

Además, la compañía etíope Fekat Circus ofrecerá en la explanada del Palacio de Congresos el espectáculo 'The Rise of the full moon', en el que circo, danza y percusión se unen en una obra que impacta por su destreza y la depurada técnica de los movimientos de los jóvenes componentes del grupo.

Su historia comenzó en el año 2004, cuando su fundador, Dereje Dagne, se dio cuenta de la forma en la que el circo cambiaba las vidas de los jóvenes que se unían a Fekat Circus en las calles de Adís Abeba, la capital y la ciudad más poblada de Etiopía.

Por último, Dílar será el escenario de 'Punto y coma', la obra de circo, teatro gestual y físico de la compañía El Cruce.