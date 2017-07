El ceutí Dani Ramos destaca que Antequera es uno de los "punteros" de Segunda

Ceuta, 5 jul (EFE).- El jugador ceutí Dani Ramos, de 22 años, ha destacado que ha fichado por el CD UMA Antequera, equipo malagueño que milita en la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala, al ser uno de los clubes "punteros" de la categoría.

Dani Ramos ha manifestado a los periodistas que está "muy contento" por su llegada al UMA, ya que ha firmado por "uno de los equipos más punteros de la Segunda División" y que cuenta "con un proyecto muy bonito y tan ambicioso como es el de ascender a Primera".

"Este año se quedó a las puertas del ascenso a Primera División, por lo que la próxima temporada se volverá a intentar", ha subrayado.

El ala-cierre ceutí ha advertido de que "ésta es una categoría que cambia mucho de un año a otro", por lo que saben que "va a ser un reto muy difícil, aunque el UMA se está reforzando muy bien con jugadores jóvenes que van a aportar muchas ganas e ilusión".

"Durante las últimas temporadas he trabajado todo lo que he podido para ayudar al Peligros, aunque ahora no podía dejar pasar la oportunidad de aceptar la oferta del UMA, ya que es un equipo de superior categoría que, además, tiene grandes ambiciones", ha admitido.

Dani Ramos se ha incorporado al proyecto deportivo del club antequerano para la temporada 2017-2018 tras militar las dos últimas en el Peligros FS (Granada), de Segunda División B y con el que en el último campeonato fue uno de los jugadores más destacados del conjunto de Ramón Balboa, que acabó quinto en el grupo 5º.