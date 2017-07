Festival Jazz en el Lago premia a la Fundación SGAE y a Fernando Espadafor

Granada, 4 jul (EFE).- El Festival Internacional Jazz en el Lago ha concedido este año los premios por la labor constante en la difusión del jazz a la Fundación SGAE por la organización del Concurso de Composición y Arreglos para 'Big Bands' que se celebra en Granada y a Fernando Espadafor, 'agitador' de la música en vivo.

Los premios se entregarán coincidiendo con la XVI edición del Festival, que se celebrará en la ermita de los Tres Juanes el 7 y 8 de julio y que reunirá a los músicos Ray Gelato & The Enforcers, New York Bojaira, The Sweet Ramblers y la Big Band Atarfe junto a la cantante jiennense Roko, ha informado hoy el Ayuntamiento de Atarfe.

La comisión organizadora del Festival ha destacado el papel divulgador de la música que durante décadas ha realizado Fernando Espadafor en el Alexis Viernes, uno de los pubs de referencia de Granada con sede en Santa Fe, por el que han pasado generaciones de músicos y aficionados.

La decimosexta edición del Festival Internacional Jazz en el Lago también ha querido reconocer la labor de la Fundación SGAE por su apoyo al Concurso de Composición y Arreglos para 'Big Bands'.

En concreto, la comisión valora "la ayuda que ofrece la Fundación SGAE a numerosos proyectos de interés que dan oxígeno a los músicos de este país", como es el caso, cita, del Concurso de Composición y Arreglos para 'Big Bands', que organiza junto a la Asociación Cultural Ool-Ya-Koo en el marco del Festival Internacional de Jazz de Granada para estimular la creación artística de los músicos.

La iniciativa surgió en 2014 con el fin de impulsar las composiciones musicales para grandes bandas, fomentando la escritura y arreglos de autores españoles para este tipo de formaciones en un panorama que comienza a cambiar en España.

El acuerdo cultural entre la Fundación SGAE y la Asociación Ool-Ya-Koo recoge la vocación continuista del proyecto y la creación de un archivo de obras que, con el tiempo, estén a disposición de otras grandes orquestas.