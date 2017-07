ASAJA denuncia abuso e incompetencia Administración en ayudas a Modernización

Jaén, 3 jul (EFE).-La organización agraria ASAJA-Jaén ha denunciado "el abuso y la incompetencia" de la Administración en la tramitación de las ayudas a la Modernización 2016 y ha exigido que "se resuelva el caos en el que se han sumido los miles de expedientes de agricultores que las solicitaron.

Dichas ayudas, financiadas con fondos europeos en un 75 por ciento (el Estado paga el 7,5 por ciento y la Junta el 17,5) son una de las pocas herramientas con las que cuenta el sector agrario para invertir en tecnologías como mejoras de riegos, maquinaria, reconversión del olivar, nuevas plantaciones de cultivos leñosos, o construcción de naves, para hacer más eficientes y competitivas sus explotaciones, explica Asaja.

Sin embargo, añaden, a pesar de que esas ayudas se terminaron de tramitar el pasado verano (del 1 de junio al 24 de septiembre de 2016), un año después el "caos" es absoluto y la indignación de los afectados no para de crecer.

El pasado 23 de mayo se publicó la resolución provisional de los expedientes presentados en 2016, dando un plazo de alegaciones y ante el anuncio de la Consejería de que el presupuesto previsto en un principio se iba a triplicar.

Pero tras "la gran cantidad de errores detectados y sin que ese aumento de presupuesto fuera manifiesto, fue la propia Dirección General de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía la que, tan sólo siete días después de haber hecho públicos los listados de admitidos y denegados, publicara en su web una contraorden dejando sin efecto dicha propuesta de resolución".

Ahora, "las organizaciones agrarias hemos conocido que, no sólo no se han resuelto aún dichos errores, sino que persisten y que, al menos hasta septiembre, no habrá propuesta de resolución provisional de los expedientes".

Esto significa, según Asaja-Jaén, que miles de agricultores pendientes de esta subvención europea siguen sin poder invertir en sus explotaciones para hacerlas más eficientes por el mero hecho de que la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera, no es capaz de hacer algo tan sencillo como baremar los expedientes presentados y resolver.

Además, tampoco dejarán plazo para presentar la convocatoria de 2017, ya que no es de recibo que haya una nueva sin haberse resuelto la anterior definitivamente, por lo que se habrá perdido un año de estas ayudas.

Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, pide responsabilidades dentro de la Administración y que, de una vez, "dejen de reírse del agricultor", "que dimita quien sea necesario", insiste , porque "lo que no puede ser es que, por su incompetencia y falta de rigor en la gestión, los agricultores pierdan tanto tiempo y dinero y sigan siendo ninguneados".

Al problema con estas ayudas se unen el de las ayudas a la Primera Instalación de Jóvenes en la Agricultura de 2016, también pagadas con fondos europeos y vinculadas a las anteriores, que no se han resuelto tampoco, lo que los ha dejado fuera de la Reserva Nacional y del 25 por ciento extra que les concede la UE para el Pago Básico únicamente por ser jóvenes.