Hernando lamenta "zancadillas" a techo gasto de PSOE, "muletilla de Podemos"

Almería, 30 jun (EFE).- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha lamentado hoy las "zancadillas" que propina a la negociación del techo de gasto y otros asuntos un PSOE que, según él, está "convirtiéndose en muletilla de Podemos".

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en Almería, donde ha declarado no entender que se formalicen "bloques, especialmente desde el PSOE, en los que, convirtiéndose en muletilla de Podemos, se dedican sencillamente a echar zancadillas o a poner dificultades a la acción de Gobierno"

"Nos han pedido -los votantes- que nos entendamos" ha defendido Hernando, quien ha indicado que si el de la confrontación es el camino que "emprende el socialismo de Sánchez, se van a equivocar".

Ha manifestado que "afortunadamente" otros grupos políticos en el Parlamento "están actuando con responsabilidad" y ante el "reto del techo de gasto para 2018", ha dicho que no entiende que el PSOE no quiera "ni tan siquiera dialogar sobre un asunto como éste, sobre todo cuando hace pocos meses aprobamos el techo de gasto en el Congreso para 2017".

"No han cambiado las cosas, sólo ha cambiado el PSOE y el liderazgo en el PSOE y me parece que sería un gran error que Sánchez se estrenara ante un reto tan importante (?) negándose a dialogar o votando que no", ha añadido.

Hernando, que ha expresado su preocupación por esta posición que "no conduce a nada", ha afirmado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tiene "atenazado desde hace mucho tiempo" el "complejo de la coleta".

"Los votantes del PSOE y los dirigentes que tienen responsabilidad de gobierno en el PSOE, me estoy refiriendo a los que gobiernan en comunidades o ayuntamientos, no se merecen que su partido haya decidido, o que el dirigente de su partido, Sánchez, haya decidido ir de la mano con el señor Iglesias", ha afirmado.

Asegura que el techo de gasto de 2017 tuvo "el mayor número de apoyos" de la historia, entre ellos el del PSOE gracias a una negociación que "implicó destinar 5.300 millones de euros para sanidad y educación que era una aportación extraordinaria para las comunidades autónomas".

"Que ahora lo que plantee Sánchez es el no es no, pues me parece absurdo, porque quienes perderán serán precisamente los dirigentes de estas comunidades autónomas", ha dicho.

Asimismo ha reclamado a Sánchez que "no busque excusas para no sentarse a negociar" porque ya lo ha hecho con Albert Rivera (C's), Alberto Garzón (IU) y su "socio de referencia", Pablo Iglesias (Podemos), por lo que muestra su sorpresa ante el hecho de que aún no haya pedido hacerlo con el presidente Mariano Rajoy.

También ha respondido a la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, quien dijo que "no toca" a las comunidades autónomas seguir ajustándose el cinturón con el objetivo de déficit y ha pedido al Gobierno que "revierta" la situación y aplique los ajustes a la administración del Estado.

Ha afirmado que considera "insólito" este planteamiento porque "no hay ningún ajuste en educación, dependencia o sanidad, aunque pueda haberlo en las inversiones, defendiendo que "seguir con el rollo de los ajustes y los recortes supongo que tendrá su clientela pero es que no se corresponde con la realidad presupuestaria".

Por último, se ha referido a la abstención del PSOE en la ratificación del tratado comercial UE-Canadá (conocido como CETA) manifestado que este partido a pasado de "apoyarlo fervientemente a votar en contra para finalmente abstenerse en lo que a su juicio es un "intento de aproximarse a las tesis podemitas".