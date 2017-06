Juzgan a empresario se enfrenta más 6 años cárcel por 98 casas no urbanizable

Almería, 29 jun (EFE).- Un juzgado de Almería acoge mañana la vista oral contra J.F.A.H., empresario que se enfrenta a 6 años y 9 meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio, desobediencia y contra la Hacienda Pública, por construir 98 viviendas unifamiliares en el no urbanizable de Albox (Almería).

En la causa se encuentra también acusado su hermano, D.L.A.H., para el que el Ministerio Público solicita únicamente dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio, según recoge la calificación provisional consultada por Efe.

Según el fiscal, J.F.A.H., en calidad de gerente de una empresa promotora y otras dos constructoras, y su hermano D.L.A.H., como técnico director, edificaron entre 2004 y 2006 un total de 98 viviendas unifamiliares en el paraje 'El Romeral-La Aljambra' de Albox (Almería), en terreno clasificado como suelo no urbanizable.

Dichas construcciones, que "no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística vigente en el municipio de Albox", no contaban con licencia municipal.

La Fiscalía sostiene que J.F.A.H., a través de las tres mercantiles de las que era gerente, procedió a celebrar contratos de compraventa con terceras personas, en su mayoría de origen británico.

Afirma que este acusado, "a pesar de tener conocimiento de las órdenes de paralización acordadas como medida cautelar por la Concejalía de Urbanismo de Albox", que le fueron notificadas el 6 de abril y el 13 de septiembre de 2004, "hizo caso omiso a las mismas y no sólo continuó las obras ya iniciadas sino que además construyó viviendas nuevas en las mismas parcelas".

El fiscal asegura además que con la finalidad de "evadir el pago de los correspondientes impuestos", J.F.A.H. hizo constar en las escrituras de venta un precio "muy inferior al realmente abonado por los compradores".

De esta forma, en la anualidad de 2005 del IRPF "dejó indebidamente de ingresar al erario público" 194.108,41 euros y 156.554,17 euros en la anualidad de 2004.

Por estos hechos, el fiscal pide para J.F.A.H. y D.L.A.H. sendas penas de dos años de prisión, multas de 50 euros al día y dos años de inhabilitación para en la anualidad de 2004 del mismo impuesto, así como el abono de los 688.665,95 euros en los que se ha tasado el derribo de los inmuebles, y el pago de indemnizaciones a los compradores.

Para J.F.A.H. solicita además 9 meses de prisión por un delito de desobediencia y un total de 4 años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública, por lo que también interesa multas de 200.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años.

Pide por último que J.F.A.H. indemnice a la AEAT con 194.108,41 y 156.554,17 euros por los impagos del IRPF de 2005 y 2004.