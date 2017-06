Granada promociona música con concurso de videoclips con 4.000 participantes

Granada, 29 jun (EFE).- Cerca de 4.000 jóvenes de todo el país han participado en el concurso "Granajoven en un Clip", una iniciativa del Ayuntamiento de Granada para dinamizar el sector de la creación audiovisual y promocionar grupos musicales que entregará mañana sus premios.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha destacado la calidad y cantidad de participantes en el concurso, que ha recibido 162 creaciones audiovisuales procedentes de todo el país en las que han participado músicos, realizadores, directores, guionistas, productores, cámaras y actores, entre otros.

Lo han hecho en la cuarta edición de este concurso de videclips musicales que entregará mañana sus premios y que pretende dinamizar el sector de la creación audiovisual impulsado por jóvenes y, al mismo tiempo, sirve para el lanzamiento y promoción de jóvenes talentos de la música.

Castillo ha recalcado el compromiso del Ayuntamiento de Granada para convertir a esta capital andaluza en un referente musical con un concurso que se ha sumado a otras iniciativas para valorar las aportaciones creativas de los jóvenes.

Al concurso se han presentado 162 creaciones audiovisuales de todas las provincias, con más de medio centenar de propuestas elaboradas en Granada, provincia con más trabajos seguida de Madrid, con otros 31 videoclip.

El decano de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, Jorge Bolaños, ha recalcado la validez del certamen, con un jurado compuesto por profesionales de productoras, profesores de Comunicación y Publicidad, responsables de medios de comunicación, músicos y técnicos.

Este jurado ha distinguido como mejor videoclip "Fade", de Ainhia Rodríguez, que se difundirá en la web de RTVE y Sol Música y recibirá 1.850 euros, premio al que se sumarán los accésit para "Inhuman", de María Padró y "Get Oven It", de David Treviño.

El mejor videoclip universitario ha sido "To night is the night", de Javier Chacarategui y los accésit se los llevarán obras de Alejandro Caracuel y Anxo Guerra, mientras que en la sección dedicada a trabajos de granadinos ha ganado Leacricia Sabán, con accésit para Lucía Rivas y Pablo Osuna, que los recibirán en una gala en la que actuarán los grupos Lemon Parade y Apartamento Acapulco.