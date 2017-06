Alcalde dice que llegada de legado de Lorca no es cuestión de prisas o plazos

Granada, 28 jun (EFE).- El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha dicho hoy que la llegada del legado de Federico García Lorca a esta ciudad andaluza, que espera que se produzca "lo antes posible", no debe ser una "cuestión de prisas o plazos".

En este sentido, el regidor ha defendido el rigor y la seriedad con la que se sigue trabajando para favorecer la llegada del legado del poeta de Fuente Vaqueros al centro construido en la céntrica plaza de La Romanilla para albergarlo.

Cuenca ha pedido por tanto "tranquilidad" ante una cuestión que considera "relevante" para el presente y el futuro de la ciudad, y ha explicado que cada una de las instituciones que forman parte del consorcio público que gestiona el centro siguen contribuyendo, en el marco de su responsabilidad, para "llegar a buen puerto".

"Esto no es una cuestión de carrera de tiempos, no hay prisa ni debe haber agobios, sino seriedad y rigor", ha sentenciado el alcalde, partidario de no marcar fechas.