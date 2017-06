Riofrío pide se elimine la prohibición de pescar la trucha arcoiris

Loja , 27 jun .- Vecinos del núcleo de Riofrío, en la localidad granadina de Loja, y otras pedanías limítrofes se han concentrado hoy en la plaza del pueblo para exigir que se modifique la ley de Biodiversidad que prohíbe la pesca de la trucha arcoiris, de la que Riofrío ha sido su principal productor a nivel nacional.

Vecinos, hosteleros y responsables políticos de la comarca han criticado que no se aprobara la reforma de la Ley de Biodiversidad tras los votos en contra de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos.

La reforma de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, propuesta por el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, hubiera permitido que las especies introducidas antes de 2007 pudieran seguir siendo pescadas, entre ellas la trucha arcoiris, la carpa común o el cangrejo rojo.

El alcalde pedáneo de Riofrío, Alejando Aguilera, ha manifestado a Efe que "el 90 % de la economía local de la zona depende de la trucha", por lo que ha pedido a todos los responsables políticos que "se unan y luchen por este recurso tan importante para centenares de familias que viven de ésta".

Desde hace un tiempo, ya no se ven truchas en las aguas de los ríos Frío y Salado que confluyen en este enclave, y eso se nota en la afluencia de visitantes, según Sergio Vallejo, del grupo hostelero Riofrío.

La trucha de Riofrío es la reina de la oferta gastronómica de este núcleo y el principal aliciente para practicar la pesca deportiva en el coto intensivo de Andalucía, con una media de 25 pescadores al día.

El alcalde de Loja, Joaquín Camacho (PP), ha reiterado su "indignación ante la paralización de la reforma al creer que la modificación estaba consensuada y se iba a aprobar".

Camacho ha anunciado su intención de reunirse en los próximos días con diputados nacionales para intentar solucionar el problema.

Hosteleros y vecinos consideran que la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la pesca de esta especie "no tiene sentido puesto que biológicamente ha quedado demostrado que la trucha no puede reproducirse en la naturaleza y por tanto no debe considerarse invasora".

De hecho, la presencia de la trucha arcoiris en Riofrío se debe a acciones de repoblación periódica: "Sin la trucha el río está muerto", recuerdan.

Por último, el parlamentario socialista Miguel Castellano ha indicado que el Parlamento andaluz ya aprobó una iniciativa parlamentaria para permitir la repoblación con este tipo de animales, "una especie naturalizada que es posible defender, pero con acuerdos bien hechos para que no haya nuevos recursos ni sentencias que tumben modificaciones".

"Creo que nos vamos a poner de acuerdo", ha concluido.