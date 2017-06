Jurado declara culpable doble asesinato acusado matar a mujer y jefe de ésta

Almería, 27 jun (EFE).- Un jurado popular ha declarado hoy culpable de dos delitos de asesinato y otro de malos tratos a Diego G.G., el hombre que mató a tiros en 2015 a su mujer, Francisca Herrera, y al jefe de ésta, Manuel T.B., ante la "sospecha de que ambos mantenían una relación".

El jurado ha declarado, sin embargo, no culpable al acusado de un segundo delito de maltrato en el ámbito de la violencia contra la mujer, y ha considerado que en el caso de las muertes el hombre no actuó bajo una "celopatía" ni tenía alterados su entendimiento y voluntad, como había sostenido su defensa.

Tras esto, el fiscal ha modificado su petición de penas y ha solicitado que a Diego G.G. le sean impuestos 19 años de prisión por el delito de Francisca Herrera, en el que concurre la agravante de parentesco, otros 19 años por el asesinato de Manuel T.B., al apreciar el jurado que el acusado aprovechó el "lugar y la circunstancia" para matarlo y diez meses más de cárcel por el de maltrato.

De esta forma, según consta en el veredicto leído esta mañana ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincia, el jurado considera probado que el Jueves Santo de 2015 Diego G.G. mantuvo una fuerte discusión con su esposa, durante la que propinó un golpe al cuadro de luces de la vivienda familiar, aprovechando la oportunidad para golpearla en la cara" sin provocarles lesiones, de acuerdo a los que declararon en sala los hijos del acusado y la fallecida.

Por el contrario, afirman que no se puede probar que el 1 de mayo del 2015, el acusado la tumbase "contra su voluntad" en la cama y allí la agarrase con fuerza de un brazo hasta que llegó al dormitorio uno de sus hijos, al considerar que la declaración de éste no es "prueba suficiente, porque no presenció los hechos".

El jurado sí que ha declarado probado por unanimidad que Diego G.G. dio muerte "de forma intencionada a Francisca aprovechando que no podía defenderse" y que disparó contra ella el 3 de mayo porque "así lo reconoce él mismo" tras producirse "desavenencias conyugales en el matrimonio".

Así, queda acreditado que dicho día el acusado cogió dos escopetas que tenía guardadas en un armero y se dirigió en su furgoneta al paraje 'Barranco de los Lobos' de Sorbas (Almería), un "lugar aislado sin viviendas alrededor" en el que se encontraba Francisca cuidando a su madre con Alzheimer y a un hermano discapacitado.

Según el jurado, el hombre efectuó de forma "sorpresiva" dos disparos contra su mujer, uno a un metro o metro y medio en el hombre que le "causó la muerte" y a continuación en el suelo otro a "bocajarro" en el oído", tras lo que cerró con llave la puerta del almacén en el que ésta se encontraba.

Francisca "no tuvo posibilidad de defenderse" al encontrarse sola dentro de dicho almacén, con su familia en la vivienda aledaña.

Acto seguido quedó con Manuel T.B. en el semillero de Níjar en el que trabajaba, un lugar donde "no tenía oportunidad de escapar" la víctima, a sabiendas de que ésta "no tenía lugar donde esconderse o defenderse".

Al llegar allí mantuvo una "conversación tranquila sin nerviosismo por su propósito" con el hijo del finado.

El jurado recoge la declaración de un testigo que se encontraba en el lugar y afirmó que antes de escuchar las detonaciones no hubo "indicios de discusión" sino únicamente "dos disparos fríos en la soledad" y el ruido de la furgoneta de Diego G.G. cuando se fue el lugar, confirmando que éste había merodeado por el lugar los días previos.

"Aunque el primer disparo fue mortal, quiso rematar a la víctima con un disparo en la cabeza a muy corta distancia, estallándole la cabeza y desprendiéndose un trozo de hueso que fue encontrado a muchos metros del cadáver.

En ambas muertes el jurado considera que aunque Diego G.G. se entregó en el cuartel de Níjar y confesó las muertes, no concurre la eximente de colaboración pues no facilitó datos suficientes, por ejemplo, para que el cadáver de Francisca Herrera fuera localizado de forma pronta, sino que los agentes tuvieron que dar varias vueltas hasta encontrar las llaves del almacén ocultas en un bolso dentro del coche de la mujer.