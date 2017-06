Descubren nuevos nanomateriales con aplicación biológica y ambiental

Móstoles, 25 jun (EFE).- Investigadores del grupo COMET-NANO de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y la Universidad de Granada, junto con el grupo de Biomateriales del Instituto Indio de Tecnología Química (IICT), han logrado descubrir nuevos nanomateriales con aplicaciones biológicas y ambientales avanzadas.

Este grupo ha comprobado, en un estudio publicado en la revista 'Science of the Total Environment', como la modificación estructural y de composición de nanomateriales extendidos, como el óxido de titanio -utilizado en cremas solares como absorbente de rayos ultravioleta-, lleva a la obtención de nuevos nanosistemas duales.

Estos materiales nanométricos -con un tamaño menor a 100 nanómetros- tienen más de una funcionalidad, por lo que los investigadores han podido observar que pueden ser utilizados tanto aplicaciones ambientales en descontaminación de aguas como aplicaciones biológicas avanzadas, destaca la URJC en una nota.

"Hemos estudiado las propiedades morfológicas de los nuevos materiales sintetizados, observando su modificación tras el dopaje con zinc, y tiene una influencia clave en las propiedades biológicas de los materiales", explica el investigador de la URJC y miembro del grupo COMET-NANO, Santiago Gómez Ruiz.

Este estudio abre la puerta a la preparación de nuevos materiales que puedan ser modificados de manera racional con el fin de encontrar mejores nanomateriales para utilizarlos como terapia local en la regeneración de tejidos dañados por lesiones cardiovasculares, entre otras aplicaciones.

En este sentido, el equipo de investigación se encuentra además trabajando en la preparación de nuevos nanomateriales similares con características morfológicas y de composición óptimas para su estudio biológico y su futura aplicación en humanos.

"Los nanomateriales han demostrado que son capaces de aumentar la proliferación celular en células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos en estudios in vitro", asegura Gómez Ruiz, quien insiste en que este descubrimiento "es un paso importante en este campo".

Además, este trabajo ha demostrado no sólo una posible aplicación terapéutica para estos materiales, sino también su potencial aplicación medioambiental en la descontaminación de aguas residuales de industrias textiles.

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto 'Design of innovative functionalized nanomaterials: Exploring their multifunctional applications in catalysis and medicinal chemistry', que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad dentro del Programa 'Retos de Investigación'.