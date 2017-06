Plataforma critica el trato a pacientes de hemodiálisis tras año desde fusión

Granada, 24 jun (EFE).- La Plataforma Granada por su Salud ha criticado hoy el trato que han recibido en el último año los pacientes sometidos a hemodiálisis desde que se produjera la fusión hospitalaria en la ciudad granadina, lo que ha derivado en un malestar tanto con las instalaciones como con los protocolos.

Los pacientes del Hospital Clínico fueron enviados al nuevo hospital del Campus de la Salud a una sala, critica la plataforma mediante un comunicado, que en su origen "era un almacén" que no reunía los estándares de calidad para este tipo de unidades.

Así, aseguran que los pacientes denuncian que no cuentan con señal wifi,cobertura de teléfono móvil, televisión y radio; ya "no pueden elegir" centro y turno para diálisis puesto que "al disminuir" el personal "se eliminó" el turno de noche y "se derivan pacientes a otros centros públicos o privados"; o que los baños de vestuarios "no están adaptados" a personas con discapacidad.

Granada por su Salud ha asegurado que esta situación ha provocado que la calidad de vida de estos pacientes esté "seriamente afectada" al pasar una media de ocho horas en tres días a la semana para "desplazarse y ser atendidos".

Por todo ello han trasladado la demanda de disponer de un médico de referencia, turno de noche y una sala adecuada a sus necesidades del tratamiento que reciben.