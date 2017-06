Carnero cree que sector industrial jiennense muestra síntomas de recuperación

Jaén, 23 jun (EFE).- El consejero de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, ha asegurado hoy en Jaén que el sector industrial en la provincia está recuperándose y muestra en algunos indicadores síntomas de crecimiento, como la generación de 3.000 nuevos empleos durante el año pasado.

Durante su intervención en el acto de presentación de la revista TOP20 que edita el Diario Jaén, Javier Carnero ha hecho un breve análisis de los principales sectores que están comenzando a "notar el tirón" del crecimiento en el sector industrial, y entre las actividades más destacadas ha señalado que se encuentran firmas de sectores tradicionales junto a otros de alto valor añadido.

Ha destacado la evolución de sectores como el olivar, la industria auxiliar automovilística, el sector textil, la hostelería, el plástico o la industria farmacéutica, que tras el periodo de crisis económica están demostrando "el esfuerzo que estamos haciendo por diversificar el tejido productivo jiennense y por sacar partido a todo su potencial".

El consejero también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la ciudad de Linares, que según la estadística "Indicadores Urbanos 2017" realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la ciudad española con mayor tasa de paro estimada de 2016 con un 44,5 por ciento.

En este sentido, el consejero ha querido poner los datos en "cierta cuarentena" y ha asegurado: "Nosotros tratamos de no abandonar absolutamente a ninguna ciudad y a ninguna de las comarcas".

Asimismo, ha añadido que son "conscientes y conocedores de las tasas de desempleo que tiene no sólo esta comarca, sino en general la comunidad", pero "la evolución que va teniendo el desempleo en todos los niveles y la evolución que va teniendo también de manera favorable en Andalucía van dando una muestra clara y evidente del cambio".

"Tenemos que empezar a lanzar un mensaje de optimismo y de que el Gobierno andaluz está trabajando de una manera clara y evidente por ir revirtiendo todas esas situaciones" y en el caso de Linares "ya se están tomando" medidas a través de la Agencia IDEA, "para que toda la zona industrial llegue de nuevo a la posición donde tiene que estar".

No obstante, ha subrayado que la recuperación económica no se consolidará hasta que no llegue a los hogares y se recuperen los derechos laborales de los trabajadores y su capacidad adquisitiva.