Moreno ofrece "pacto por agua" a Díaz, que rechaza exportar modelo de Madrid

Sevilla, 22 jun (EFE).- El líder del PP-A, Juanma Moreno, ha ofrecido a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, un "pacto andaluz por el agua" que implique a todas las administraciones y sectores, pero la socialista le ha advertido de que no exportará "el modelo de aguas del Canal Isabel II, que es una vergüenza en España".

En la sesión de control en el Parlamento, la presidenta ha dicho a Moreno que si su modelo es el de la Comunidad de Madrid "evidentemente" no lo comparte, y le ha emplazado a reclamar ante el Gobierno un "compromiso" con Andalucía en materia de aguas, ya que cree que mientras no lo haga no serán "creíbles" sus propuestas.

El debate en materia de aguas ha derivado también en el reciente cambio de Gobierno que llevó a cabo Díaz, ya que Moreno lo ha ligado a su "fracaso estrepitoso" en las primarias del PSOE y ha presumido de que haya "escuchado" al PP en la reclamación de remodelación.

"Todo el mundo sabe que su liderazgo es tan grande, que su capacidad de persuasión es insuperable, que he cambiado el Gobierno porque usted me lo dijo", ha respondido Díaz con ironía.

La socialista ha recordado a Moreno que "para cambiar un Gobierno hay que ganar unas elecciones" y ha añadido que no cree que él "por el camino que va" pueda "ni nombrarlos ni cambiarlos".

Ha dicho a Moreno que sus "fantasías de Campanilla y Peter Pan se esfumaron" y le ha reclamado que "vuelva a la realidad" porque va a tener que seguir debatiendo con ella en el Parlamento.

Moreno se ha alegrado de que Díaz les "hiciera caso" con el cambio de gobierno, ya que cree que la presidenta "acierta cuando rectifica", pero le ha advertido de que el principal problema de la Junta de Andalucía está en la Presidencia.

Ha asegurado que se le da la razón al PP cuando criticaba la gestión en empleo, sanidad o educación, aunque teme que el cambio de consejeros será "una patada hacia adelante" mientras siguen las "políticas agotadas" y una presidenta "desmotivada".

Moreno ha invitado a Díaz "a seguir rectificando", también en materias como la hidrológica, que cree que está "claramente abandonada" en la comunidad.

Díaz le ha recordado que el PP votó en contra de la transferencia de competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y le ha afeado que los regantes de Huelva están esperando el trasvase que les prometió Fátima Báñez y se sienten "engañados".

Ha recordado que las competencias de la Junta son solo en las cuencas intracomunitarias (Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedras y Mediterránea), en las que ha defendido que se han aprobado planes hidrológicos, más de mil millones de inversión, se está priorizando la depuración y hay aprobados planes de riesgo.

"A usted le dan igual los regantes, los cultivos y la depuración", ha esgrimido Díaz, quien cree que cuando hay problemas Moreno "se esconde debajo del ala y no da la cara" ante el Gobierno.

Ha indicado que el trasvase en Huelva se hizo con Zapatero y desde entonces "no ha vuelto a haber otro" y ha mantenido que de los 360 millones recaudados con el canon del agua hay 400 invertidos entre lo ejecutado y lo que está en ejecución.

El 'popular' se ha referido a los problemas de suministro de agua en el interior de la comunidad, a una agricultura "castigada" por la sequía, a acuíferos que se están "secando" en Almería, las inundaciones por falta de obras de encauzamiento o el déficit en saneamiento y depuración de aguas en la Costa del Sol.

Por ello, le ha propuesto un pacto en el que se fijen las prioridades, se planifiquen inversiones y se apruebe una estrategia para el futuro de la gestión del agua, garantizando la ejecución.

Ha asegurado que el Gobierno de Rajoy ya dio una solución a los regantes de Huelva con un trasvase y que ahora está "trabajando en la solución definitiva".

Ha cuestionado qué ha pasado con el dinero del canon del agua y le ha achacado a Díaz un problema de gestión: "Usted vale para lo que vale, para los chascarrillos, para las bromas, para la política de corto plazo".