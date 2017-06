Junta reivindica memoria de víctimas de golpe militar y dictadura en Melegís

Granada, 21 jun (EFE).- El Gobierno andaluz ha reivindicado la memoria de las víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista con la conmemoración en Melegís (Granada), por primera vez, del Día de Recuerdo y Homenaje a los represaliados, reconocido en la Ley de Memoria de Andalucía.

Se trata de una efeméride que se repetirá cada 14 de junio, ya que precisamente en ese día, del año 2009, se recuperaron los cuerpos de 19 milicianos republicanos asesinados cuando intentaban llegar a Almería procedentes de Málaga, ha informado hoy la administración autonómica.

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, que ha participado en el acto celebrado en el Barranco de Los Hijones junto al presidente de la Diputación, José Entrena, al alcalde de El Valle, Juan Antonio Palomino, ha incidido en la relevancia de este día de recuerdo y homenaje recogido en una ley autonómica "pionera", que convierte la memoria democrática en política pública.

"Esta ley nos sitúa a la vanguardia en el desarrollo de políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas de la represión y con todas las personas que lucharon por la libertad, la democracia y la autonomía de Andalucía", ha agregado.

Tras recordar que la comunidad fue la primera que asumió legalmente este compromiso, ha valorado el trabajo conjunto del Gobierno andaluz junto a las familias, colectivos e instituciones en defensa de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

García ha trasladado su compromiso y recuerdo hacia todos aquellos familiares de víctimas de Melegís, El Valle y de esta provincia andaluza, en muchos casos fallecidos ya sin tener una tumba dónde llevar flores y que hicieron de su vida "un muro de silencio y una búsqueda callada de un espacio para depositar el dolor".

"Nos convoca una cita contra el olvido en la que volvemos a sacar a la luz la verdad silenciada durante demasiados años", ha afirmado, al tiempo que ha agregado que es necesario que la historia "hable" y que lo haga especialmente a las generaciones más jóvenes, para recuperar la dignidad de quienes dieron sus vidas por luchar contra las injusticias, contra los atropellos y contra las miserias.

Tras asegurar que los ideales no se pueden acallar y la verdad no se puede esconder, ha apelado a no perder nunca la memoria del pasado y que esa memoria "despojada de odios y rencores" permita asentar un presente y un futuro de convivencia y de paz.