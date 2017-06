Nace en Granada una asociación que defiende el derecho a ser diferentes

Granada, 20 jun (EFE).- Con el objetivo de defender el derecho a ser diferentes por motivos de raza, cultura, religión o cualquier otra circunstancia ha nacido en Granada, apadrinada por el Ayuntamiento, la Fundación Diversos, integrada por colectivos sociales que buscan que la diferencia sea sinónimo de igualdad.

El lema de la Fundación: "No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes" resume la filosofía del nuevo colectivo, cuya presidenta, Carmen Verdejo, ha explicado en rueda de prensa que la idea es sumar esfuerzos para lograr la inclusión de aquellos a quienes se considera diferentes.

"¿Por qué hay que vivir etiquetados en un mundo lleno de prejuicios? Por el hecho de ser sordo o síndrome Down te dicen que has tocado techo, y no es así", ha reflexionado en rueda de prensa María Martín, gerente de esta fundación nacida en el distrito Norte de Granada, una zona caracterizada por la diversidad de sus vecinos.

Entre esas etiquetas que a juicio del colectivo obstaculizan el desarrollo personal, profesional y afectivo, la Fundación alude al autismo, la inmigración, la homosexualidad o la transexualidad, entre otros "prejuicios" que Diversos pretende combatir desde la creencia de que en la diversidad reside la riqueza de la sociedad.

La Fundación Diversos está integrada por distintos colectivos sociales que pretenden actuar sobre los ámbitos de la educación, salud, deportes, inserción socio-laboral, cultura o voluntariado.

Para ello, cuenta con profesionales de campos como la psicología, la educación, el empleo, el deporte, el trabajo social y la tecnología, entre otros.