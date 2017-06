Marín lamenta que ediles en Huelva "se quedan con lo que no les corresponde"

Sevilla, 20 jun (EFE).- El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha lamentado hoy que los dos ediles del Ayuntamiento de Huelva que pasarán al grupo de no adscritos tras abandonar la formación naranja no hayan entregado su acta y "se quedan con el sillón, con el sueldo, y con todo lo que no les corresponde".

Marín se ha referido así en rueda de prensa a la decisión de los ediles Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa, quienes han anunciado hoy que abandonan el partido pero mantendrán sus actas de concejal y pasarán al grupo de los no adscritos.

La decisión la toman después de que la formación les abriera expediente disciplinario y les suspendiera de militancia por posible incumplimiento de las directrices de los órganos del partido, al no restituir en la Portavocía a María Martín, un cargo del que fue relegada en noviembre de 2016 siendo sustituida por Figueroa.

"Creo que hay un tema exclusivamente personal entre los tres concejales", ha indicado Marín, quien ha criticado que estos dos ediles "no aceptan ni las directrices del partido ni la forma de proceder" con unos cambios que se producen "de forma muy normal" en Ciudadanos en sus grupos en las instituciones.

Ha recordado que María Martín era portavoz y cuando se le sustituyó no se fue al grupo: "Ella aceptó el cambio y ahora Enrique y Ruperto parece que no aceptan el cambio".

Marín considera que ambos deben entregar el acta porque todos los cargos de la formación firman un documento en el que se comprometen a ello si dejan de pertenecer al partido, por lo que ahora "se quedan con todo lo que no les corresponde".

Sin embargo, ha asegurado que prefieren estar con un concejal que con tres si se va a defender el proyecto del partido, y ha dicho que si María Martín necesita que se refuerce el trabajo en Huelva para que se sienta "más arropada" el partido no tendrá "ningún problema".

"Ya nos pasó en Jaén y estamos ofreciendo más que ningún partido", ha añadido Marín, quien ha recordado que el PP "se llevó a tres tránsfugas a los que le dio una dedicación exclusiva".