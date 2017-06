PP exige a Junta que trabaje para inaugurar con garantías el metro de Granada

Granada, 16 jun (EFE).- El PP ha exigido hoy a la Junta "menos propaganda engañosa" y que trabaje para inaugurar "ya y con garantías" el metro de Granada, tras haber mentido de forma reiterada sobre la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.

La parlamentaria andaluza Ana Vanessa García ha hecho estas declaraciones tras comprobar que algunas licitaciones relativas al metropolitano están pendientes, caso de la correspondiente a la fabricación y suministro de tarjetas sin contacto para los títulos de viaje de la línea 1 del Metropolitano de Granada, cuyo plazo límite para la presentación de ofertas termina el diez de julio.

La diputada autonómica ha declarado que, una vez que ha quedado en evidencia que el Gobierno andaluz miente también con este tema, se han dedicado a hacer publicidad sobre supuestos avances.

Una "táctica", a juicio de la parlamentaria, para ocultar que. por su ineficacia, tienen que trabajar con prisas y resolviendo errores de manera improvisada.

"Menos propaganda engañosa y que trabajen para inaugurarlo ya y con garantías", ha exigido García al consejero de Fomento, Felipe López.

El PP ha denunciado que todo apunta a que los presagios sobre las demoras se cumplirán y se pregunta cómo funcionará en julio si todavía hay procesos de licitación pendientes.

García ha calificado como "un cúmulo de despropósitos" el hecho de que el consejero haya estado "desde el primer día engañando" y como ejemplo ha citado el hecho de que anunciase que iba a estar en diciembre, luego en marzo, luego en mayo y luego dijo que mejor no aventuraría más fechas.

"Todos sabíamos que no podría estar en marzo porque no estaba formado aún al personal, con el que no han contado hasta hace poco", ha indicado en un comunicado.

García ha recordado que en la última reunión del Consorcio de Transportes iban a informar a todos los municipios del área metropolitana implicados de cómo iba a ser la explotación.

Sin embargo, la realidad no fue así y han dicho que ese no era el contexto adecuado para hablar de ello, por lo que no se sabe cuándo será el momento adecuado para que expliquen si hay que sufragar unos transbordos o subvencionar un billete.