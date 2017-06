Juez de caso Serrallo sobresee imputación de secretaria pero no la de ediles

Granada, 12 jun (EFE).- La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada que dirige el conocido como caso Serrallo ha acordado en un auto el sobreseimiento de los cargos contra la que era secretaria municipal del Ayuntamiento de Granada y ha mantenido la imputación a los concejales que votaron el expediente en Junta de Gobierno Local.

Según han informado a Efe fuentes del caso, lo ha hecho en un auto contra el que cabe recurso y después de que la exsecretaria, Mercedes López, presentara una documentación por la que la juez instructora ha considerado que carece de responsabilidad en unos hechos que puedes ser constitutivos de delito.

El sobreseimiento de los cargos no afecta a los técnicos ni a los nueve concejales y exconcejales del PP que, en el gobierno del exalcalde José Torres Hurtado, participaron en la Junta de Gobierno Local de junio de 2012 en la que se aprobó el expediente urbanístico y que declararon el pasado mes de mayo en calidad de investigados.

Esta causa investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca que incluyó sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza y lo instruye la misma jueza encargada de la conocida como operación nazarí que investiga una posible trama de corrupción que se saldó, el año pasado, con la detención de Torres Hurtado.

La exsecretaria del Ayuntamiento de Granada Mercedes López explicó durante su declaración ante la juez las obligaciones de su cargo entre las que no estaba la de emitir informes ni técnicos ni jurídicos durante aquella Junta de Gobierno Local.

Explicó que se limitó entonces a leer el enunciado del acuerdo que se iba a aprobar y a exponer que contaba con informes favorables, "y ahí terminó su labor", según apuntó entonces su letrado, Antonio Illana.

La exscretaria detalló además que no formaba parte de la comisión de la Gerencia de Urbanismo y que en los plenos no emitió informes jurídicos porque "no tenía obligación de hacerlo".

López explicó su relación con el caso Serrallo durante una ronda de declaraciones acordada por al juez instructora en abril y en la que los exediles y los actuales concejales del PP defendieron su actuación, explicaron que no conocían los detalles de los expedientes de las juntas y que votar contra informes favorables sí habría sido prevaricar.