Artículo de la UJA, mención Highly Commended de 'Emerald Literati Network'

Jaén, 12 jun (EFE).- Un artículo de investigadores del área de Organización de Empresas, Marketing y Sociología de la Universidad de Jaén (UJA) ha sido premiado con una de las tres menciones Highly Commended (altamente elogiado) de la editorial Emerald Publishing en los premios '2017 Emerald Literati Network Awards for Excellence'.

El trabajo se titula 'Women's participation on boards of directors: a review of the literature', ha sido realizado por las investigadoras Ana Isabel Cabrera, Rocío Martínez y María Jesús Hernández y ha sido publicado en la revista Journal of Gender and Entrepreneurship.

Se trata de un estudio, según una nota de la UJA, que analiza la influencia de la participación de mujeres en los consejos de administración en los resultados empresariales a través de una revisión de la literatura existente sobre esta temática.

Analizaron un conjunto de publicaciones teóricas y empíricas formado por un total 76 artículos recogidos en bases de datos de revistas científicas de economía y empresa que incluyen entre sus palabras clave consejo de administración, diversidad de género y desempeño.

En cuanto a su metodología, reunieron tanto los fundamentos teóricos como los hallazgos empíricos de los estudios publicados al respecto.

Rocío Martínez ha explicado que "observamos que los diferentes artículos han analizado compañías de diferentes países, como EEUU, España, Noruega, Australia o Canadá, entre muchos otros, encontramos distintos tipos de empresas y que han utilizado diferentes medidas como la rentabilidad económica o la rentabilidad financiera".

Uno de los valores del artículo radica en la controversia generalizada que existe sobre la importancia de la participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas.

Rocío Martínez ha propuesto como posibles razones "la diversidad de países analizados con sus respectivas y particulares normativas, la diversidad de variables que se usan para medir este desempeño y la ausencia de una base teórica bien definida, lo que hace necesario apostar por un enfoque multiteórico".

En cuanto al caso particular de España, a diferencia de países nórdicos como Noruega o Suecia, no existen normativas que obliguen a las empresas a establecer cuotas de paridad, ni multas en caso de incumplimiento, sino solo recomendaciones.

"A nivel nacional, queda mucho por avanzar para facilitar la promoción profesional de las mujeres en estos niveles de alta dirección", ha indicado, "en 2006, el Código Conthe abogaba por la presencia entre un 40 y 60 % de mujeres en altos cargos de empresas que cotizaban en bolsa" y "en 2007, la Ley de Igualdad esperaba alcanzar la paridad en ocho años".

Sin embargo, según la investigadora, "el Código de Buen Gobierno de 2015 rebajó ese porcentaje a un 30 % de mujeres como objetivo para 2020" y "a día de hoy, la realidad es que la representación actual de las mujeres en consejos de administración apenas ha mejorado en los últimos años y oscila entre el 15 y el 17 %".

Como principal problema de esta situación, la profesora ha señalado "la necesaria mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar, ya que a nivel laboral se están dando pasos para equipararla pero en el hogar hay mucho recorrido aún".