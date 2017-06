Nueve de 10 diez cánceres de próstata son curables gracias a detección precoz

Sevilla, 11 jun (EFE).- La detección precoz del cáncer de próstata, uno de los factores más importantes a la hora de combatirlo, junto con el gran abanico de terapias que actualmente se conciben para atajarlo, han propiciado que actualmente "nueve de cada diez cánceres de este tipo sean curables".

Así lo ha manifestado a Efe José Manuel Cózar, presidente de la Asociación Española de Urología (AEU), quien ha indicado que, "afortunadamente, el 90 % del cáncer de próstata se diagnostica en fases en los que la enfermedad es aún temprana, siendo por tanto curable".

Cózar ha participado en el Congreso Nacional de Urología que ha tenido lugar estos días en Sevilla con motivo también de la celebración del Día Mundial del Cáncer de Próstata hoy 11 de junio.

El especialista en Urología ha informado de que el cáncer de próstata sigue siendo "el carcinoma a nivel mundial que más afecta a los varones", puesto que tiene actualmente una incidencia de unos "85 o 90 casos por 100.000 habitantes y año", lo que "en España se traduce en un diagnóstico de entre 25.000 y 28.000 nuevos casos cada año de este carcinoma".

No obstante, ha reseñado que "su mortalidad no se equipara con la que tienen otros tipos de patologías urológicas" similares como son "el cáncer de vejiga o el cáncer de riñón", sobre las que al oncólogo le es más difícil trabajar.

Entre los diversos factores de riesgo que inciden en la aparición del cáncer de próstata, Cózar ha señalado que, principalmente, "la edad, la genética del paciente y su propensión a padecerlo por antecedentes familiares, y la raza étnica" encabezan la lista.

Asimismo, "la alimentación, la obesidad, el tabaquismo, la exposición a determinadas sustancias químicas o enfermedades de transmisión sexual", ha subrayado que ocupan un segundo plano de posibles causas.

El también jefe de servicio de Urología del Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha explicado que "encontrar el cáncer cuando se encuentra en sus etapas iniciales a menudo permite la posibilidad de abordarlo con mayor probabilidad de éxito y contar con más opciones de tratamiento".

Eso sí, ha señalado que "no todos los hombres necesitan de un tratamiento inmediato" ya que, a veces, los pacientes "han de valorar los posibles efectos secundarios" y la posibilidad de que, "si se encuentra en la primera etapa, la espera en observación y la vigilancia activa sean opciones preferibles" frente a la cirugía o a la radioterapia.

Cózar ha destacado que, "localizados en una segunda etapa", en la que el carcinoma aún no se ha propagado más allá de la próstata pero si no son tratados tienen mayores probabilidades de difundirse en un futuro, "se opta por la cirugía laparoscópica, la abierta e incluso por la robótica".

En esta etapa, "tratamientos focales y de radiación interna como la braquioterapia -implante de una fuente de material radiactivo cerca del tumor- son muy efectivos", y para aquellos que no se quieran operar, "la radioterapia sigue siendo la opción adecuada", ha indicado.

Una vez diagnosticado un carcinoma en una etapa III, en la que se ha propagado más allá de la próstata pero no han alcanzado vejiga, recto o ganglios linfáticos ni órganos distantes, "la terapia hormonal se postula como la más eficiente, puesto que busca bloquear los receptores de andrógenos".

Este método, según ha explicado Cózar, también usado en una etapa IV del tumor, "busca bloquear la posibilidad de que las células cancerosas se nutran de los andrógenos u hormonas masculinas -como la testosterona- que les permiten reproducirse y crecer en el individuo".

El problema, tal y como ha advertido, es que "una vez llegados a la fase cuarta del tumor, ya no se habla de curable o no curable, sino de supervivencia del paciente, puesto que ya no es extirpable al haberse propagado a zonas adyacentes, ganglios linfáticos u órganos internos".

Por ello, ha mostrado su "alegría" al haberse constatado hace tan solo una semana "el papel que juega el acetato de abiraterona" en estos pacientes, donde la metástasis ya es evidente, y que "aumenta la probabilidad de supervivencia en un 40 % en ellos".