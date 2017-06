Díaz solo ha pensado en lavar su imagen con un "sudoku de consejeros"

Granada, 9 jun (EFE).- La secretaria general del PP-A, Dolores López, ha criticado hoy la "nocturnidad e improvisación" con la que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha acometido el cambio de Gobierno, que en su opinión no es tal, sino un "sudoku de consejeros" con el único objetivo de "lavar su imagen".

López, que ha visitado hoy Armilla (Granada), ha dicho a los periodistas que Díaz no ha hecho un cambio "pensando en el futuro de Andalucía", sino en "cómo lavar su imagen", porque si hubiera pensado en los andaluces "la primera reflexión que tenía que haber hecho es si ella tiene que seguir al frente de la Presidencia".

"Puedes cambiar la tripulación, pero si el capitán es malo, no sabe gestionar, no le gusta o no tiene ganas, difícilmente va a cambiar el rumbo, y lo que va a hacer es llevar el barco a la deriva", ha dicho la dirigente del PP, para quien lo que ha hecho la presidenta de la Junta no es un cambio "sensato" de consejeros, sino "rellenar un Sudoku de consejerías".

Se ha preguntado también si el cambio de gobierno obedece a un "pago de favores", porque en su opinión "sorprende mucho" que el que ha sido portavoz del PSOE en la comisión de investigación por los cursos de formación, Rodrigo Sánchez, sea ahora consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y que el nuevo responsable de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, haya sido, además de portavoz del gobierno, su "mano derecha" en el proceso de primarias del PSOE.

López ha criticado también que, en su opinión, no sea un gobierno paritario, lo que evidencia que a Díaz "la paridad le entra por un oído y le sale por otro" pese a que "no se le cae de la boca".

Frente al actual equipo de gobierno, el PP ofrece "un líder -Juanma Moreno-" que defiende, dice, lo que piden los andaluces.

"Aquí hay dos vías: seguir en el barco hacia el abismo o llegar a buen puerto, que es lo que se merece Andalucía con un buen capitán", ha concluido.