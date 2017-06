Saxofonista Ray Gelato liderará la XVI edición del Jazz en el Lago de Atarfe

Granada, 8 jun (EFE).- El saxofonista Ray Gelato, leyenda del swing, será la principal estrella del Festival Internacional Jazz en el Lago de Atarfe (Granada), una cita que celebra su XVI edición los días 7 y 8 de julio y sumará los conciertos de New York Bojaira, The Sweet Ramblers y la Big Band Atarfe junto a la cantante Roko.

El paraje natural de la Ermita de los Tres Juanes albergará un año más los conciertos del Festival Jazz en el Lago, uno de los atractivos culturales del verano en Granada que apuesta por artistas consolidados del jazz internacional y por formaciones locales con amplia trayectoria musical.

La XVI edición de esta cita con el jazz, organizada por el Ayuntamiento de Atarfe, tendrá como protagonista a una de las leyendas del swing, el saxofonista y vocalista británico Ray Gelato, que acompañado de su cuarteto The Enforcers inaugurarán el programa de este año.

La actuación el 7 de julio de Ray Gelato estará precedida por la música de New York Bojaira Proyect, una banda que mezcla la improvisación del jazz con la emoción del flamenco y a la que se sumarán los dos conciertos del cartel del día 8, The Sweet Ramblers, grupo influenciado por el estilo New Orleans.

Actuará además la Big Band Atarfe, que rendirá tributo a las grandes mujeres de la época dorada del jazz gracias a la colaboración especial de la cantante y compositora Roko, ganadora de varios concursos televisivos.

El cartel de este año es obra del artista Juan Vida, galardonado la edición pasada con el premio honorífico del Festival Jazz en el Lago por su labor constante en la difusión del jazz a través de su trabajo como diseñador gráfico en los carteles de los grandes eventos musicales del género jazzístico de toda la provincia.

Durante la presentación del Festival, el alcalde de Atarfe, Francisco Rodríguez Quesada, ha subrayado la importancia de esta cita musical, que contribuye además a la promoción del municipio.

La concejal de Cultura e Igualdad, Fabiola García Montijano, ha destacado el escenario del Festival, uno de los entornos naturales más bellos de Granada, la ermita de los Tres Juanes, "un lugar privilegiado al aire libre con la vista más espectacular del área metropolitana".

Por último, el asesor técnico del Festival, Juan Carlos Roldán, ha desglosado la programación de la presente edición y ha destacado el esfuerzo materializado para contar con músicos de reconocida trayectoria en el mundo del jazz y apoyar de igual manera a las formaciones locales que dedican su tiempo a la divulgación de este género musical.

La organización del festival ha optado por ofrecer este año precios de doce euros por noche de actuaciones para intentar acercar el jazz al gran público.