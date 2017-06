El Festival Cines del Sur alcanza su ecuador con éxito en sus actividades

Granada, 8 jun (EFE).- El Festival de Granada Cines del Sur ha superado ya el ecuador de su décima edición después de haber proyectado y estrenado películas de cada una de sus secciones y arrancado y desarrollado con éxito las actividades en la Plaza de Bib Rambla, según ha destacado hoy la Junta de Andalucía.

El acto de inauguración tuvo lugar el pasado domingo 3 de junio en el Palacio de Carlos V de la Alhambra con una gala y proyección de la película "Being Born" del iraní Mohsen Abdolvahab, en una noche en la que el festival fue acompañado por más de 700 personas para celebrar su regreso.

Una gala que destacó en su afán por expresar el agradecimiento de Cines del Sur por volver y al apoyo que ha recibido tanto de las instituciones como del público.

Se trata de un certamen en el que se rompen fronteras y en el que se perciben los puntos en común que se encuentran en los continentes de Asia, África y Latinoamérica, más allá de las diferencias culturales existe una pasión por hacer un cine social y dedicado.

Ese es el caso del film "La Soledad" que arrancó la jornada del domingo en el Teatro Isabel La Católica, la obra debut del cineasta venezolano Jorge Thielen, en la que lleva a la pantalla una experiencia familiar.

El primero de los encuentros con cineastas, que se celebran cada mañana a las 12.30 horas en la Plaza Bib-Rambla, tuvo lugar el lunes de la mano del director y guionista Mohsen Abdolvahab y el productor Ali Yaghoubi, en el que compartieron con el público las dificultades con las que se encuentran para llegar a realizar una película y conseguir llevarla a las salas comerciales en Irán, que se reducen a 50.

El martes le siguieron dos directores que ofrecieron un punto de vista diferente y cercano sobre la situación de la industria cinematográfica en China y en Malasia.

Fue el turno de Saw Teong Hin del film "You mean the world to me", película que ha tenido su estreno internacional en el Festival de Granada, y del taiwainés Chen Hung I, director de "The Last Painting", ambas en competición de Sección Oficial.

El cineasta, productor y actor André Guttfreund, primer director centroamericano en recibir un Oscar por la película "In the Region of Ice", ofreció una charla el miércoles en Bib Rambla en la que hizo una radiografía del cine en El Salvador y realizó una panorámica de la situación actual del cine en Centroamérica.

El Centro Federico Garcia Lorca acoge durante esta semana las proyecciones de Sección Oficial, Transcine y la Sesión especial con el film "Human" de Yann Arthus-Bertrand.

Han pasado por su sala directoras y cineastas de Taiwan, Malasia y la India para compartir con el público sus experiencias, impresiones y su trabajo.

La Sección Oficial se ha extendido este año también al Palacio de los Condes de Gabia donde se ha proyectado uno de los film a competición, "The Last Painting" de Chen Hung I, además de la primera proyección de Transcine Hong Sang-soo con "Lo tuyo y tú" y el ciclo de animación japonesa, una sesión de cortometrajes del pionero Kenzo Masaoka.