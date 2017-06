Podemos exige a Junta recuperar hasta el último céntimo de fraude en Alhambra

Granada, 6 jun (EFE).- La parlamentaria y responsable de Cultura de Podemos Andalucía, Lucía Ayala, ha reclamado a la Junta que cumpla las recomendaciones de la Intervención General tras la auditoría de la Alhambra y que recupere "hasta el último céntimo" de la mala gestión del monumento, el más visitado del país.

Ayala ha hecho estas consideraciones durante una visita a Granada para analizar temas patrimoniales y ha destacado que su formación exigirá garantías tras el "escándalo" en la gestión del Patronato de la Alhambra.

Se ha referido al proceso judicial abierto en 2015 contra, entre otros investigados, la que era directora del Patronato de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y a la auditoría de la Intervención General de la Junta, que estimó en siete millones el posible perjuicio económico por irregularidades.

Ayala ha exigido a la Junta que cumpla con las recomendaciones que ofreció la Intervención y que consisten, según la parlamentaria, en depurar responsabilidades políticas y recuperar "hasta el último céntimo" perdidos por la "mala gestión", que ha considerado ha sido un "continuo de chapuzas consentidas por la Junta".

Ha preguntado al Gobierno andaluz por las medidas que adoptará para garantizar una buena dirección del monumento y ha pedido que no sean solo "dejadez y desidia" y parches a problemas concretos.

La parlamentaria ha declarado además que no entiende los reparos que puso la auditoría y que no apreció la Cámara de Cuentas de Andalucía, que durante esos años auditó también las cuentas del Patronato de la Alhambra y no emitió ningún informe desfavorable.

Por otra parte, Podemos ha reclamado al Gobierno andaluz que culmine los más de medio centenar de expedientes que mantiene sin terminar destinados para proteger enclaves patrimoniales de Andalucía como Bien de Interés Cultural (BIC).

Ayala ha explicado que monumentos como el Palacio Arzobispal o la Basílica de San Juan de Dios de Granada permanecen en un "limbo legal" con expedientes incoados desde 1983 y que no se han concluido, lo que los deja sujetos a "una vulnerabilidad que no nos podemos permitir".

La parlamentaria de Podemos ha criticado además que la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, asegurara que existen "cero casos" de expedientes sin cerrar cuando el catálogo de la Junta los recoge como incoados pero no resueltos.

Ha abordado además el convenio de colaboración firmado entre la Junta y el Ayuntamiento de Granada hace tres meses para la rehabilitación del barrio del Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y ha lamentado desconocer "qué se va a hacer" por ser un acuerdo muy general y sin concreciones.

Ha deseado que se cumplan las promesas de rehabilitación de zonas emblemáticas como el Maristán y otros enclaves "necesitados de urgencia" y ha confiado en que la firma del convenio no fuera "para hacerse fotos preciosas" sino un compromiso real.