Críticos PP Jaén creen que integración nuevo presidente es fuego de artificio

Jaén, 31 may (EFE).- El candidato en el Congreso provincial del PP de Jaén del 21 de mayo, Miguel Moreno, ha afirmado que tras el primer Comité Ejecutivo del partido, integrado solo por miembros del equipo de campaña de Juan Diego Requena, se pone de manifiesto que la integración que ha proclamado "son puro fuego de artificio".

Moreno, en un comunicado, insiste en que la integración que proclamaba Juan Diego Requena y su equipo hasta hace unos días "se queda en papel mojado" tras el primer Comité Ejecutivo en el que se trató, como punto principal, "estudiar a qué militantes del Partido Popular de Jaén había que expedientar".

"Si el primer y principal problema que hay que tratar en el PP de Jaén es decidir a qué militante hay que expedientar, considero que la actitud del compañero Requena es equivocada y contradictoria", asegura.

Asimismo, añade que "desde el principio de la campaña Requena y su equipo hablaban de conseguir un partido unido e integrado en el que se limarían asperezas, pero vista la primera convocatoria de su Comité Ejecutivo, esas buenas intenciones han quedado en papel mojado y más aún si cabe no habiendo recibido llamada alguna por su parte nadie de mi equipo, ni si quiera yo mismo, desde que se celebrara el congreso provincial hace diez días".

En relación a la demanda judicial que plantea la candidatura que Miguel Moreno encabeza, el dirigente popular asegura que están "intentando retrasar todos los plazos posibles para presentarla, buscando los resquicios legales que nos permite la ley, para darle así el mayor margen de tiempo posible al Comité de Andalucía de Derechos y Garantías del PP para que sea éste quien haga cumplir sus propias resoluciones y actúe en coherencia y buena lógica".

E insiste en que espera que sea el órgano de control en el partido "quien restituya nuestros derechos y se pronuncie sobre las impugnaciones que le hemos comunicado", "no queremos acudir a la justicia no habiendo agotado esta posibilidad por eso le pedimos encarecidamente que atienda nuestras demandas y si no tenemos otra alternativa tendremos que defender nuestros derechos, sobre todo el derecho al honor, y pedir justicia en los tribunales para que se nos devuelva la dignidad".