Amat dice estar tranquilo porque nuevas diligencias son "más de lo mismo"

Almería, 31 may (EFE).- El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, ha dicho hoy que está "tranquilo" porque la orden de apertura de diligencias previas sobre 25 empresas presuntamente vinculadas a un supuesto entramado constituido en torno es "más de lo mismo".

"Como siempre he dicho, soy respetuoso totalmente con la justicia, cuando me da una alegría o cuando intentan darme menos alegrías, pero esto es más de lo mismo. Me quedo totalmente a gusto, tranquilo", ha dicho Amat en declaraciones a los medios en Almería.

Así, tras afirmar que hay que "dejar que la justicia trabaje, que es la que tiene que trabajar", ha anunciado que "pronto" se celebrará el pleno extraordinario solicitado ayer por los Grupos Municipales del PSOE, IU y Tú Decides en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) con la finalidad de instarle a que dimita de su cargo como alcalde y como concejal.

Ha dicho que llevará a cabo dicha convocatoria "como no puede ser de otra manera" y que dará las "explicaciones que tenga que dar en el pleno", incidiendo en que está "totalmente tranquilo porque ya no son ciento y pico, son un poquito menos", las empresas bajo la lupa del juez.