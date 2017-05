Ida Vitale: "No hay escritor en español que no empezara tanteando a Federico"

Granada, 30 may (EFE).- La escritora uruguaya Ida Vitale, que hoy ha sido recibida por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, antes de la entrega mañana del Premio Internacional de Poesía García Lorca, ha asegurado que no hay escritor en lengua española que no haya "empezado tanteando a Federico" García Lorca.

La autora, de 93 años, ha mostrado curiosidad por el entorno, especialmente por los cuadros, que la rodeaban en el salón de la Mariana del Ayuntamiento donde ha sido recibida y ha firmado en el libro de honor de la ciudad.

La última premio de Poesía Lorca ha escrito: "Para una ciudad espléndida, no hay más espléndida palabra que corresponda que gracias. Muchas gracias porque nos ofrecen a sus dichosos visitantes. Gracias, gracias pues".

La escrita ha declarado que el galardón le supone un estímulo para seguir trabajando "pese a la edad" y máxime cuando el premio lleva el nombre del poeta de Fuente Vaqueros.

"Lorca son palabras mayores. No hay escritor en lengua española que no haya empezado tanteando algo de Lorca", ha afirmado.

Este recibimiento oficial es el primero de una serie de actos de homenaje que Granada rinde a la poeta ganadora de la décimo tercera edición del premio Lorca.

Tras el encuentro con el alcalde, han comenzado las jornadas académicas, impulsadas por Ayuntamiento y Universidad.

María José Bruña Bragado, profesora de la Universidad de Salamanca y estudiosa de la obra de la escritora uruguaya, ha ofrecido una conferencia titulada "Ida Vitale, herida esencial y soberanía de la palabra".

Esta tarde tendrá lugar un "Paseo por Granada leyendo a Vitale", donde el público asistente recorrerá los bosques de la Alhambra, acompañado por autores y poetas como Olalla Castrol, Gracia Morales, David Ruiz, Antonia Ortega, y el ganador del VII certamen Granajoven de Poesía.

Mañana miércoles, a las nueve de la noche, el Centro Lorca acogerá el acto solemne de entrega del premio a Ida Vitale, un galardón dotado con 30.000 euros con el que Granada reconoce el conjunto de la obra poética de la uruguaya, por su valor literario que constituye una aportación relevante al patrimonio de las letras en español.