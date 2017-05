Candel reconoce vídeo sobre Blanco pero dice que acabaron tribunales de honor

Granada, 30 may (EFE).- El médico Jesús Candel, conocido como "Spiriman", ha admitido ante la juez que instruye la querella que le interpuso el exviceconsejero de Salud Martín Blanco que divulgó un vídeo en el que acusaba a cargos de estar imputados, ha dicho que estaba en su derecho y que se acabaron "los tribunales del honor".

El doctor conocido como "Spiriman" y referente en las protestas que exigieron la derogación de la fusión sanitaria de Granada ha declarado en el Juzgado de Instrucción 3 de Granada después de que Blanco le denunciara por injurias y calumnias enmarcadas en un vídeo en el que el médico aseguraba que el exviceconsejero estaba imputado por un delito contra el patrimonio de la Junta.

Candel ha sido recibido por alrededor de cuatrocientas personas que se han concentrado ante la sede judicial de Caleta y han coreado consignas como "todos somos Jesús Candel", "Jesús, amigo, el pueblo está contigo" o "Aquilino dimisión" y que lo han recibido con aplausos tras su declaración.

A preguntas de los periodistas, el médico de urgencias ha explicado que ha admitido a la juez instructora que divulgó un vídeo basado en una carta anónima que le hizo llegar el comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y ha recordado que no citó nombres pese a que Blanco se sintió "aludido".

Ha apuntado que le "sorprende" la causa judicial abierta aunque ha interpretado que su presencia en los tribunales se convertirá en "habitual" y ha subrayado que luchar por la honorabilidad le parece absurdo y "lamentable" frente a la posibilidad de argumentar "por qué recortan y hacen corruptelas".

"Lo de los tribunales de honor ya se acabó, creo que la honorabilidad se defiende siendo valientes y explicando por qué se hacen esas irregularidades", ha recalcado Candel, que ha considerado que tiene "todo el derecho del mundo a decirle un sinvergüenza como administrativo, como político" por su cargo público.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 6 ha archivado la querella que presentó por el mismo vídeo la docente de la EASP María José Sánchez, una decisión que ha sido recurrida.

Candel ha adelantado que no va a retirar ningún vídeo a sus redes sociales "a no ser que un juez me lo ordene" y ha presentado ante la titular de Instrucción 3 la carta que recibió y en la que basó las declaraciones de la querella.

"Confío en la justicia, nos hará caso", ha sentenciado Candel, que ha dicho que la asociación "Justicia por Sanidad" que impulsó roza los 4.000 socios y cuenta con dinero para emplear en demandas.

El letrado de Martín Blanco, Antonio Illana, ha destacado que Candel haya reconocido el vídeo y sus manifestaciones, por lo que no hay que hacer nada más para acreditarlas, y el hecho de que haya admitido que no realizó ninguna gestión para comprobar la veracidad de sus manifestaciones.

Illana ha destacado además que el médico ha reconocido que los vídeos siguen en la red y ha apuntado que la juez instructora determinará en breve si los hechos representan un ilícito penal para abrir o no juicio oral contra Candel.