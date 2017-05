Zahara reflexiona sobre "el deterioro de las parejas" en su primera novela

Madrid, 28 may (EFE).- No es la primera vez que la cantautora Zahara salta de la música a la literatura pero "Trabajo, piso, pareja" es su primera novela, un relato a dos voces en el que la jienense reflexiona sobre "el deterioro de las parejas" en una sociedad que vive anclada en el trabajo.

"Estoy rodeada de gente que trabaja en lo que es su vocación y observo que es difícil conciliar esa pasión con la idea romántica de las relaciones", explica a Efe María Zahara Gordillo -más conocida como Zahara (Úbeda, Jaén, 1983)-, que cuenta con seis álbumes de estudio publicados.

Para ella, escribir una novela era algo así como "una acción intrusista" y, por eso, ha tardado en decidirse a publicar "Trabajo, piso, pareja" (Aguilar), el libro con el que ha saciado sus ganas de trabajar ese género, al que ya se había acercado con otro texto que dejó inconcluso por "pudor" a "adentrarse" en un mundo que no era el suyo.

"He necesitado tiempo, reposo para recuperar la confianza y que apareciera Aguilar y me dijeran que querían publicarme. Cuando vi que confiaban en mí, cogí una seguridad en mí misma que dije: poemas no; voy a escribir una novela", señala Zahara entre risas.

El tema elegido, el desgaste de la relación amorosa, lo conoce bien porque, explica la autora de canciones como "Oh salvaje" y "Con las ganas", todas sus anteriores relaciones sentimentales "han fracasado".

"Es muy complejo, son muchos los problemas que tenemos, pero el principal es que en las discusiones no escuchamos al otro; estamos tan obcecados con intentar defender nuestro punto de vista que no nos paramos a entender qué quiere el otro", recalca la autora, que en este momento está componiendo y preproduciendo su próximo disco.

Los protagonistas de su historia, Clarisa y Marco, dicen en el libro "todas las cosas" que Zahara no se atrevió a decir cuando le apetecía y lo hacen cada uno desde su perspectiva, ofreciendo al lector un relato a "dos voces" que quedan claramente diferenciadas por la propia estructura del libro.

"Siempre he querido escribir desde la voz de un hombre porque me gustaba por la parte de aprendizaje que podría llevarme y porque hay que trabajar mucho ese ejercicio de empatía", precisa la autora.

Pero, "Trabajo, piso, pareja" tiene otra ventaja para el lector, más allá de la pluralidad y es que cada capítulo es "autoconclusivo", lo que permite, en palabras de Zahara, tener que "leerte dos capítulos en tres paradas de metro".

"La historia del arte ha intentado responder la pregunta de qué hace el ser humano aquí y yo, desde un lado más modesto he intentado averiguar eso y por qué la gente que me rodea es como es", añade la artista, que asegura que siempre ha sido "así", es decir, de reflexionar mucho y preguntárselo todo.

También ha intentado que el libro tenga humor y mucha poesía: "Me encantaría que el lector se acabe cuestionando algo porque a mí los libro o las películas que más me marcan son las que me generan dudas sobre mis propias cosas. Si lo consigo será maravilloso y, si no, que se quede en una historia divertida también vale".

Muy diferente es su primera obra escrita, "Semaforismos y Garabatonías" (2014), un libro ilustrado que recoge más de ochenta poemas pensados y escritos por la artista mientras esperaba delante de un semáforo en rojo.

Reflexiones que, gracias a la literatura, pueden plasmarse mediante "otra vía" y que, al igual que la música, le han permitido a Zahara "transformar la miseria en algo agradable".

"Lo más difícil de escribir una novela es terminarla, llegar al final. Una vez que lo has conseguido es más sencillo enfrentarse a los miedos pasados", concluye.