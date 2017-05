El PP presenta una iniciativa para evitar mejilloneras en la costa de Granada

Granada, 27 may (EFE).- El PP ha incluido en el orden del día de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural del próximo miércoles una proposición no de Ley para que las plataformas mejilloneras no se instalen en la costa de Granada.

Con esta iniciativa se quiere instar al Consejo de Gobierno de la Junta a buscar fórmulas que preserven los intereses de la Costa Tropical en un tema tan sensible como la instalación de plataformas mejilloneras, ha informado hoy el PP en un comunicado.

El parlamentario andaluz popular Juan Ramón Ferreira, que se encargará de defender dicha iniciativa, ha explicado que se solicitará a la Junta que reconsidere las ubicaciones concretas de las bateas mejilloneras señaladas en el litoral de Almuñécar y La Herradura y que se eliminen todas las parcelas señaladas como "zonas idóneas para el desarrollo de la actividad acuícola en Andalucía".

El objetivo es que no se causen daños graves en un entorno de gran riqueza medioambiental y paisajística y no se perjudique al sector turístico de la zona, uno de sus principales motores económicos.

Por su parte, la presidenta del PP de Almuñécar y alcaldesa de la localidad, Trinidad Herrera, ha declarado que se trata de una de las zonas más ricas en fauna y flora submarina de la costa andaluza mediterránea.

En algunos puntos, al ser un lugar con influencia del afloramiento de aguas frías y nutritivas, hacen que en esta franja del litoral sumergido se encuentre la mayor concentración de especies amenazadas de Andalucía.

Por ello, instalar las plataformas en dicho lugar, además de causar un grave impacto visual negativo a la entrada de uno de los puertos deportivos más significativos del litoral andaluz, afectaría irremediablemente a la actividad del buceo en la zona, donde existen nueve centros oficialmente inscritos, lo provocaría además la pérdida de puestos de trabajo.