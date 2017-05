Jordi Évole, nuevo caballero de la Orden de la Solear de Barbadillo

Sanlúcar de Barrameda , 25 may .- El periodista de la Sexta TV Jordi Évole ha sido nombrado hoy nuevo "Caballero de la Orden de la Solear" por su esfuerzo como embajador del vino Manzanilla.

Los periodistas Agustín Bravo (COPE Andalucía) y Pepe Monforte (de la revista gastronómica gaditana "Cosas de Comé") han ingresado también hoy en esta Orden de la Solear, que nació en 1979 con el fin de distinguir "a aquellas personas que gracias a su esfuerzo, constancia y carácter, demuestran una especial entrega y dedicación a la Manzanilla", según explica la bodega Barbadillo en una nota de prensa.

Como cada año, esta bodega ha acogido en su sede de Sanlúcar de Barrameda el acto de reconocimiento en el que los nuevos Caballeros y Damas de la Orden de la Solear han dado lectura al juramento que que en 1979 iniciaron Antonio Pedro Barbadillo Romero y Juan Carlos Barbadillo Argüeso:.

"En Bodegas Barbadillo, y en el Claustro de la Orden, presto juramento y digo que la Solear será mi manzanilla y mi vino, que no habrá otro en mi mesa, ni otro daré a mis amigos. Si no cumplo mi promesa, me lo demanden mis hijos, y donde quiera que vaya tenga el agua por castigo".

Además de los tres citados periodistas han sido distinguidos con este reconocimiento el Grupo Abades Hostelería, Restauración y Turismo; Hermanos Areñas Arquelaldas, (distribuidor de bodegas Barbadillo en Granada), el propietario del restaurante "Blanco Cerrillo" de Sevilla José F. Blanco Trujillo: el inspector jefe de Policía, Manuel Calleja Caballero; el director del bar de tapas gaditanas Lambuzo (Madrid), José Moreno Romero; y el directivo de la gestora inmobiliaria Altamira Asset Management, José Vázquez Gorrel.

Estos nuevos caballeros se unen a la lista de caballeros y damas de esta orden.

Entre ellas están los escritores Felipe Benítez Reyes y José Manuel Caballero Bonald; los toreros Padilla o Jesulín; los cantantes como David de María, José Mercé o Pasión Vega; actores y actrices como María Galiana o Juan Echánove, el humorista Pepe Da Rosa o personajes como la Princesa Beatriz de Orleans.

La denominación "Manzanilla" apareció en 1821 en una de las botas que Barbadillo envió a Filadelfia (EEUU).

Años después Barbadillo lanzó "Solear", un vino de larga crianza biológica (está 6 años bajo velo de flor) y que se ha convertido en una de las manzanillas más reconocidas.

Su calidad, según recuerda Barbadillo, acaba de ser nuevamente reconocida con una Medalla de Oro en el prestigioso certamen británico International Wine Spirit Competition 2017 (IWSC).