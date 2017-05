Jiménez le augura a Moreno el mismo éxito electoral que España en Eurovisión

Sevilla, 25 may (EFE).- El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, ha augurado hoy que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, va a tener "el mismo éxito (electoral) que España en Eurovisión", a lo que ha añadido: "Confiéselo: lleva usted semanas rezando, pidiéndole a los dioses, que Susana Díaz se fuera de Andalucía".

Cuando le ha tocado el turno al portavoz socialista en la sesión parlamentaria de control al Gobierno, la primera tras la celebración de las elecciones primarias del PSOE, los rifirrafes entre los líderes de la oposición y la presidenta de la Junta han quedado en un segundo plano y en el salón plenario había un ambiente más distendido, hasta el punto de que el propio Moreno ha acogido entre risas las palabras de Jiménez.

"Lleva semanas rezando a ver si tenía alguna oportunidad; debería intentar que no se le notara tanto", ha ironizado el portavoz socialista antes de señalar que esa "canción ya la cantó el señor (Juan Ignacio) Zoido y ahora la canta usted con otra versión del olvido y la pena".

Dirigiéndose todo el tiempo a Moreno, le ha preguntado si "ya no se acuerda de cómo llegó aquí", momento en el que Moreno -señalándole con el dedo- le recriminó con gestos aunque entre risas desde su escaño, a lo que Jiménez ha respondido: "Efectivamente, por una vez lo ha dicho, con el dedo".

Desde los escaños del Gobierno, Díaz no ha podido reprimir la risa, aunque cuando le ha tocado responder a la pregunta del portavoz socialista se ha puesto seria y ha centrado su intervención en los Presupuestos del Estado para pedir que todos las fuerzas políticas "levanten la voz" contra el "atropello" a Andalucía.

No obstante, casi al final de su intervención, ha señalado: "Escucho mucha algarabía, seguramente será por mi permanencia en el Parlamento", unas palabras que han vuelto a desencadenar murmullos y risas en el pleno.

La pregunta del portavoz socialista era sobre las prioridades políticas para Andalucía y Díaz, tras recordar que el próximo 7 de junio comparecerá en el Parlamento para hacer balance de la situación y plantear los retos de los próximos meses, ha señalado que es un buen momento para "ponerse del lado de los andaluces y levantar la voz colectivamente" ante la "discriminación" de Andalucía en los Presupuestos del Estado.

Ha criticado, especialmente, las inversiones destinadas a esta comunidad y ha espetado: "No se puede condenar a Andalucía ni a que nuestras empresas no sean competitivas; no se puede condenar al levante almeriense, a Granada y al Campo Gibraltar porque haya un gobierno insensible en España", en referencia a la partida destinada al tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla.

Sobre las prioridades del Gobierno andaluz, ha situado en primer lugar la creación de empleo, para lo que -ha recordado- se han consignado este año 2.000 millones de euros, al tiempo que ha señalado que espera que el "atropello" del Ejecutivo central en las políticas activas de empleo y su negativa a aprobar un plan especial de empleo para Andalucía "se corrija".

La educación, la sanidad y el sistema de la dependencia son otras de las prioridades del Gobierno andaluz, según ha recordado la presidenta, que ha destacado que el cierre de este año va a ser "muy bueno" en cuanto al crecimiento económico y la creación de empleo.

"Hay otra manera de hacer política y esa otra manera la representa este gobierno, que defiende que cuando le va bien a Andalucía le va bien a España", ha subrayado.

Ha destacado, en este sentido, que Andalucía crece por encima de la media y se ha congratulado de los buenos datos de las exportaciones, tras lo que ha vuelto a denunciar el "atropello" a esta comunidad después de que se hayan rechazado hoy las enmiendas al presupuesto relativas a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla.