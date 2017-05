El Girona busca sellar el ascenso y el Mirandés no perder la categoría

Madrid, 25 may (EFE).- El Girona intentará sellar el ascenso a Primera división este domingo puntuando en su visita al Nástic y esperando a que sus inmediatos perseguidores, Getafe y Cádiz, no lo hagan, mientras que el Mirandés necesita ganar para no perder la categoría.

El conjunto de Pablo Machín sabrá si su ascenso matemático es posible el mismo día que juega su partido, pues sus rivales lo hacen el sábado. Si Getafe y Cádiz no puntúan, al Girona le bastará con sacar un empate en casa del Nástic para ser oficialmente equipo de LaLiga Santander.

No será fácil para los albirrojos, ya que enfrente tendrá a un equipo con urgencias. El cuadro tarraconense acumula cinco jornadas sin ganar, ocupa puestos de descenso y en el banquillo estrena nuevo técnico, tercero del curso, Nano Rivas.

Antes de eso ya habrán jugado Getafe y Cádiz. El equipo azulón visita este sábado al Valladolid, que ocupa la sexta plaza y está disfrutando de un bueno momento, sumando cinco partidos consecutivos puntuando.

Por su parte, los cadistas tienen que ganar en el campo del Sevilla Atlético y esperar que el Girona pierda para mantener así sus mínimas opciones de ascenso directo. Los gaditanos tienen una desventaja de nueve puntos con los gerundenses, los que quedan por jugar, pero cuentan con la diferencia de goles a su favor en caso de empate final.

No le quedan opciones de ascenso directo al Tenerife que, siendo cuarto con los mismos puntos del Cádiz, tiene este factor perdido y debe asegurar su plaza para jugar la promoción.

El domingo por la mañana se enfrenta al Alcorcón en el estadio de Santo Domingo, donde los de Julio Velázquez, un punto por encima de la zona de descenso, querrán seguir sumando.

Estará pendiente de los madrileños el Mirandés. El equipo rojillo necesita los tres puntos ante el Almería y que el Alcorcón no gane para mantener sus opciones de permanencia. En caso contrario, bajará a Segunda B.

Completan los puestos de descenso el Elche y el Mallorca, que esta jornada juegan en casa ante Reus y Numancia, ambos cerca de la salvación matemática.

Podrían conseguirla también Zaragoza o Rayo que, con 48 y 49 puntos, respectivamente, se enfrentan este domingo en La Romareda con el objetivo de obtener la victoria, ya que el empate no serviría a ninguno en caso de que los de abajo ganen.

A falta de un punto para salvarse matemáticamente está el Lugo que encara un partido complicado ante el Huesca, implicado en la lucha por los puestos de promoción. A los lucenses también les serviría que en Nástic no ganase este fin de semana.

El Levante-UCAM Murcia abre el viernes esta jornada 40 de LaLiga 1/2/3, mientras que el Córdoba-Oviedo la cerrarán el domingo en un choque en la que siguen en juego el descenso y el playoff.

- Programa de la 40ª jornada:

. Viernes 26:

20:00 Levante-UCAM Murcia

. Sábado 27:

16:00 Huesca-Lugo

18:00 Sevilla At.-Cádiz

18:00 Valladolid-Getafe

18:00 Almería-Mirandés

. Domingo 28:

12:00 Alcorcón-Tenerife

16:00 Zaragoza-Rayo

18:00 Nástic-Girona

18:00 Elche-Reus

18:00 Mallorca-Numancia

20:30 Córdoba-Oviedo.