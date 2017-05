Empresarios consideran "desolador" el déficit de infraestructuras de Granada

Granada, 22 may (EFE).- El presidente de la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Granada (CGE), Gerardo Cuerva, ha exigido hoy unidad a los representantes políticos para solventar una situación que, en materia de infraestructuras en esta zona de Andalucía, ha considerado "desoladora".

El máximo responsable de la patronal granadina ha hecho estas declaraciones tras la presentación del Informe sobre Infraestructuras y del Sistema Eléctrico de los Colegios de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales por encargo de la Cámara y la Confederación.

El informe deja claro que en Granada se han perdido al menos diez años, ha dicho Cuerva, que ha responsabilizado de esta situación a la desidia, la dejadez, la falta de compromiso y la obediencia debida de los representantes políticos, una situación de abandono en materia de infraestructuras que dificulta el desarrollo y el crecimiento económica.

"No podemos ser competitivos si no tenemos infraestructuras", ha lamentado Cuerva, que ha puesto el foco no sólo sobre las infraestructuras de comunicación sino también sobre otras como la eléctrica en la que hay comarcas enteras en las que es imposible poner en marcha un proyecto empresarial porque no hay electricidad.

El representante empresarial también se ha referido a la depuración de agua y a la explotación para riego de la presa de Rules.

El presidente de la Cámara y la Confederación ha señalado que es el momento de cambiar esa situación y ha reclamado a las organizaciones políticas "unidad" en torno a una serie de prioridades marcadas por la comisión de infraestructuras de las dos organizaciones.

En ese sentido, se ha ofrecido a las mismas como interlocutor para hacer posible que esos proyectos queden fuera del debate político.

En las conclusiones del Informe del Colegio de Ingenieros de Camino se apunta a un catálogo de hasta 350 actuaciones "necesarias", cuya estimación económica necesaria rondaría los 2.800 millones de inversión en obra, que producirían un retorno fiscal de 1.600 millones.