Concejales se remiten a informes en cierre de declaraciones de caso Serrallo

Granada, 22 may (EFE).- Los cinco concejales y exediles del PP en el Ayuntamiento de Granada, con cuyas declaraciones se ha cerrado hoy la ronda de citaciones del Juzgado de Instrucción 2, han dicho que aprobaron el expediente del conocido como caso Serrallo porque iba informado favorablemente y que se refería a usos y horarios.

Los exconcejales Juan Antonio Mérida, Vicente Aguilera e Isabel Nieto y los actuales ediles del PP Telesfora Ruiz y Juan García Montero han cerrado hoy la ronda de declaraciones prevista por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que citó a todos los participantes de la Junta de Gobierno Local en la que se dio luz verde al proyecto urbanístico.

En esa Junta de Gobierno Local se aprobaron, según ha explicado a preguntas de los periodistas la que era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, los usos y horarios de un parque, "el mismo horario que los demás parques, y que el uso de las edificaciones sea restauración como los demás parques".

La causa analiza la construcción supuestamente irregular de una discoteca con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde, aunque los concejales y exediles que han declarado en la ronda de citaciones que ha acabado hoy han destacado que aprobaron un expediente que llegó con informes favorables.

Nieto, que ya declaró en esta causa, ha explicado que ha respondido esta mañana a las mismas preguntas que en la primera comparecencia judicial y que el acuerdo de la Junta no tenía nada "delictivo, ni extraño o inusual".

El exconcejal de Granada Vicente Aguilera ha explicado a preguntas de los periodistas y tras declarar durante alrededor de veinte minutos que cada área llevaba sus expedientes y que la secretaria municipal solo leía el titulo del punto, que se aprobaba "en la fe de que los expedientes estaban bien".

Ha recordado que fue alcalde en funciones cada mes de agosto durante doce años, meses en los que firmaba "no pocos miles" de documentos para lo que "siempre me fiaba de lo que me ponían en la mesa con un informe técnico" y ha recalcado que un concejal no está preparado para analizar cada expediente.

Aguilera, que ha dicho que cree "totalmente en la inocencia de mis compañeros igual que creo en la mía", ha mostrado el apoyo a todos los que fueron sus compañeros y ha dicho que "no hay más cera que la que arde, la verdad es la verdad".