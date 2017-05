Cines del Sur crea espacio para acercar costumbres y crisis de otros países

Granada, 22 may (EFE).- El Festival Cines del Sur, que en su décima edición apuesta por los filmes de vanguardia de los Emiratos Árabes y dará visibilidad a producciones de Centroamérica, ha creado un espacio con el que acercar costumbre y las crisis que afectan a otros continentes mediante charlas, exposiciones y encuentros.

El Festival, organizado por la consejería de Cultura de la Junta en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación y Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra y la Fundación Euroárabe, pone en marcha la sección de no ficción Docs&Music centrada en la música y dedica un ciclo al pionero de la animación Kenzò Masaoka.

Amplía además su programación en las calles y plazas de la ciudad con actividades paralelas que suman exposiciones, talleres, charlas, ciclos de animación, proyecciones y encuentros con cineastas, actores y actrices, y profesionales de la industria cinematográfica.

El Festival se extenderá a la céntrica Plaza Bib-Rambla con la carpa "Ven y siente", que acogerá actividades paralelas entre el 5 y 10 de junio para crear un espacio para la reflexión en el que el público pueda conocer y tener acceso a las costumbres y tradiciones, a la vez que a las situaciones de injusticia y de dolor que se viven en países de África, Asia y Latino América.

En las actividades se abordarán temas relacionados con los flujos migratorios, la situación del Sáhara Occidental, la adopción y cooperación internacional para la protección de la infancia, y el cine de Bollywood.

En este marco, se proyectará la película Ixcanul (2015) del cineasta Jayro Bustamante, un film que aborda lo social y lo político en la sociedad indígena guatemalteca y descubre al espectador una cultura poco conocida.

Se sumará la proyección de "A Brand New Life" (2009) de la directora Ounie Lecomte, un largometraje para crear un espacio de reflexión sobre la adopción internacional junto con la participación de Arancha Gallego y Mari Ángeles Prieto profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

En colaboración con la Asociación Amigos del Sáhara de Granada se proyectará el documental de Miguel Ángel Tobias La Condena (2014), que da voz a los refugiados saharauis.

A ritmo de Bollywood, Gloria Fernández, miembro del comité de programación del Festival y co-directora de CineAsia ofrecerá un taller sobre la industria cinematográfica en la India en la carpa, que acogerá además la charla del cineasta salvadoreño Andrè Guttfreund, primer director centroamericano en recibir la estatuilla de los Oscar por la producción de In the Region of Ice (1976).

Para celebrar el centenario del nacimiento de la animación en Japón y con la Fundación Japón, se proyectará el ciclo "Pioneros de la animación japonesa: Kenzô Masaoka", que con cinco cortometrajes repasa por primera vez en España las obras maestras del cineasta.

El festival ha organizado un circuito de música en bares de Granada bajo el título SURitmos, que tendrá lugar entre los días 1 y el 9 de junio, en el que se proyectará una selección de videoclips de grupos y artistas de África, Asia y Latino América.