Levy: No hay moción de censura que vaya a cambiar lo que eligieron españoles

Granada, 20 may (EFE).- La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha dicho hoy que "no hay mociones de censura que vayan a poder cambiar lo que eligieron los españoles", un gobierno del PP que, según ella, no cae en radicalismos ni confrontaciones ni permitirá la ruptura con Cataluña.

Levy ha hecho estas consideraciones durante la clausura del XIV Congreso Provincial del PP de Granada en alusión a la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"No hay mociones de censura que vayan a poder cambiar lo que eligieron los españoles que es un gobierno del PP", ha sentenciado Levy, que ha dicho que su partido trabajará "desde la moderación, con altura de miras, sin caer en radicalismos ni confrontaciones, sin divisiones entre iguales".

La vicesecretaria de Estudios y Programas ha apuntado que le gusta Rajoy como presidente por sus "ideas claras y proyecto sólido" y ha apostado por hacer política para "sumar y no para dividir, siempre dispuestos a dialogar, a hablar de lo que interesa a la sociedad".

La dirigente popular, "una catalana que se siente en Andalucía como en casa, la casa de todos que es España", ha subrayado que su partido no permitirá que se rompa, divida o separe el país, tras lo que ha considerado que son muchos más los "lazos, el presente que tenemos y el futuro conjunto" que las diferencias entre regiones.

"Estoy convencida de que no hay proyecto político de ruptura que pueda tener éxito en España, no habrá ruptura de Cataluña ni vamos a permitir referéndums ilegales en Cataluña", ha reiterado Levy.

Sobre las primarias del PSOE ha dicho que no sabe si ganará mañana Pedro Sánchez, Patxi López o Susana Díaz, aunque ha recalcado que tiene "absolutamente claro" que a la presidenta del Gobierno andaluz "le va a ganar un hombre, Juanma Moreno", que será el próximo presidente de la Junta de Andalucía.

Ha destacado además que los españoles merecen "certezas" frente a los cambios de rumbo o de ideales que ha achacado a otros políticos que "en lo conocido no se sienten cómodos" porque aspiran a "ocupar minutos de televisión, a ser presentadores, a ganar por lo que digan de ellos en redes sociales, que creen que se puede ser presidente sin ganar unas elecciones".

Ha reconocido que son tiempos de "grandes pactos de Estado, eso es lo que nos ha pedido una mayoría" y ha interpretado que el verdadero patriotismo consiste en pensar en el interés general por el que trabaja su partido, que apuesta por el diálogo para potenciar "lo que nos une en busca de un futuro mejor".

Antes de clausurar el congreso provincial en el que ha sido reelegido como presidente provincial Sebastián Pérez, al que ha dicho manda sus felicitaciones Rajoy, ha pedido a los militantes que estén "a la altura de lo que representan las siglas de este partido" y que trabajen con honorabilidad, responsabilidad y mirada humilde".