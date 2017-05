Hernando dice que PSOE saca mucho de la corrupción porque están en primarias

Roquetas de Mar , 19 may .- El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha sostenido hoy que el PSOE "saca mucho" el tema de la corrupción porque "están en primarias" y ha advertido a los miembros de este partido que "les puede salir el tiro por la culata".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del XIII Congreso Provincial del PP de Almería, en el que esta tarde será reelegido como presidente provincial Gabriel Amat, donde ha asegurado que "nadie" va a dar lecciones sobre corrupción al PP y "menos el PSOE".

"Ya sé que hemos tenido problemas con la corrupción y no voy a ocultar el asunto, claro que hemos tenido problemas de gente que al final la codicia les ha podido más que el pensar en el bien común y el pensar en sus compañeros, porque somos nosotros a quién nos avergüenzan con sus actos", ha dicho.

Hernando ha apuntado que ha sido el Gobierno de Mariano Rajoy el que ha hecho la "gran reforma legislativa que ha permitido descubrir muchos de los casos de corrupción que hoy se producen".

"Lecciones de nadie y menos del PSOE. Tienen más de trescientos altos cargos investigados. Tienen más de mil personas relacionadas con su gestión investigados, con un alcance de 4.300 millones de euros. Tienen a dos expresidentes sentados en el banquillo por el escándalo mayor de corrupción de la historia de este país", ha afirmado.

Asimismo, ha sostenido que en el PP "no se tapa a nadie" y que el que "que meta la mano, va a tener que devolver hasta el último de los euros robados".

"Ya hemos recuperado el año pasado 22 millones de euros gracias a las reformas que hemos hecho y a una oficina que se dedica precisamente a eso, a recuperar de los corruptos el dinero robado", ha incidido..

"Por lo tanto, del PSOE, ninguna lección. Yo ya sé que ahora sacan mucho este tema porque están con las primarias. Bueno, allá ellos, ellos verán a quién benefician con ese discurso, me parece que les puede salir el tiro por la culata pero allá ellos", añade.

Por otro lado, se ha referido a los procesos democráticos internos de los partidos políticos para ensalzar el del PP, que ha pasado por un congreso nacional elegido "por compromisarios, elegidos por las bases en cada sitio"; un congreso regional y ahora los provinciales.

"Hemos hablado mucho de las primarias, el señor Rivera habló mucho de ellas, Hizo unas primarias y ya no ha vuelto a hacer más. No habréis visto ningún congreso regional, ningún congreso provincial", ha dicho Hernando a los presentes, ante los que ha sostenido que dichos procesos congresuales "no existen" porque a los cargos de Cs "los ponen a dedo desde Madrid".

Asimismo, ha hablado sobre el PSOE y el reciente debate entre los candidatos a la Secretaría General de esta formación, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, que "era un debate entre compañeros de partido, parecía que iba a ser un debate de guante blanco y acabaron a guantazo limpio".

"Así, mejor que algunos se callen, que no den muchas lecciones, nosotros a lo nuestro, a seguir construyendo futuro para los ciudadanos y a estar muy orgullosos de este partido, que es el gran partido que mayoritariamente han querido los españoles", ha concluido.