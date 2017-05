Díaz busca seguir con su línea ascendente en la Vuelta a Castilla León

Jaén, 18 mayo (EFE).- El ciclista jiennense José Manuel Díaz, que esta temporada se estrena como profesional, busca continuar su trayectoria ascendente en la Vuelta a Castilla y León, que se disputa desde mañana hasta el domingo, tras los resultados logrados en las últimas pruebas, ha anunciado en las redes sociales.

El décimo puesto conseguido en el Gran Premio de Lugano (Suiza) avala la progresión de este ciclista que en Asturias también destacó con el duodécimo puesto obtenido en una carrera con todas las figuras internacionales y que en el Tour de Croacia concluyó decimonoveno.

"Me encuentro feliz por la progresión evidenciada desde que me estrene en la Vuelta a la Comunidad Valenciana a primeros de febrero. El apoyo del equipo (el Academy Cycling de Israel) es fundamental y esa libertad de movimientos me permite sentirme cada vez mejor en las pruebas en las que he tomado parte", ha dicho.

Después de su paso por Castilla y León, José Manuel Díaz volverá a correr fuera de España, en Eslovaquia y Austria, para después participar en la Clásica de Villafranca de Ordizia y en el Campeonato de España.