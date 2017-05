Alcalde Granada exige a Fomento trenes por Moreda hasta que funciones el AVE

Granada, 18 may (EFE).- El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha exigido hoy al Ministerio de Fomento que habilite la línea por Moreda como alternativa para recuperar las conexiones ferroviarias con Madrid hasta que concluyan las obras del AVE tras "quedar claro" que es factible porque por sus vías ya hay trenes.

Cuenca ha hecho estas consideraciones tras reunirse hoy en Madrid con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, un encuentro que ha centrado en reivindicar que mientras se desarrollan las obras del AVE entre Granada y Antequera se utilice la línea de Moreda para acabar con más de dos años de aislamiento ferroviario.

"No vamos a admitir seguir teniendo la desconexión ferroviaria y le he exigido que lo antes posible pongan en marcha la conexión por Moreda sobre una vía que nos dijeron que no era viable, que era muy costosa, y que se demuestra a todas luces que no es cierto", ha explicado el alcalde de Granada.

Cuenca se ha referido al uso de estas vías del tren de lujo "Al Ándalus", un tren que ha dicho "está entrando y saliendo", lo que demostraría la viabilidad de utilizar este trazado ferroviario.

El alcalde de Granada ha considerado que el Ministerio de Fomento "ya no tiene excusa" para recuperar las conexiones de esta provincia con Madrid "lo antes posible".

Ha planteado además la necesidad de fijar "en los próximos días" una fecha para celebrar en Granada una nueva comisión de seguimiento de las obras de la alta velocidad en la que Fomento ofrezca respuestas no solo sobre el avance de los trabajos y el cronograma, sino también de esa "conexión inmediata por Moreda con Madrid", ha resumido Cuenca.